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Ушли на склад: дилеры не могут продать автомобили покинувших Россию брендов
Ушли на склад: дилеры не могут продать автомобили покинувших Россию брендов - 02.12.2024, ПРАЙМ
Ушли на склад: дилеры не могут продать автомобили покинувших Россию брендов
В России снизился спрос на автомобили марок, которые уже покинули страну, сообщают "Известия". | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:37+0300
2024-12-02T11:37+0300
2024-12-02T11:37+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В России снизился спрос на автомобили марок, которые уже покинули страну, сообщают "Известия".Отечественные дилеры испытывают проблемы с продажами автомобилей, выпущенных в 2022 году и ранее. Вместо этого, покупатели активно интересуются китайскими марками, говорится в публикации.Отмечается, что китайские автопроизводители привлекают покупателей конкурентоспособными ценами, достойным качеством и современными технологиями.Падение спроса на автомобили ушедших марок также связано с трудностями в их обслуживании и доступности программных опций и технического обслуживания, заключили в издании.
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россия, авто
Ушли на склад: дилеры не могут продать автомобили покинувших Россию брендов
"Известия": российские дилеры не могут продать автомобили ушедших брендов
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
В России снизился спрос на автомобили марок, которые уже покинули страну, сообщают
"Известия".
Отечественные дилеры испытывают проблемы с продажами автомобилей, выпущенных в 2022 году и ранее. Вместо этого, покупатели активно интересуются китайскими марками, говорится в публикации.
Отмечается, что китайские автопроизводители привлекают покупателей конкурентоспособными ценами, достойным качеством и современными технологиями.
Падение спроса на автомобили ушедших марок также связано с трудностями в их обслуживании и доступности программных опций и технического обслуживания, заключили в издании.
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