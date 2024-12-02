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В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына
Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами. Об этом сообщил официальный... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:56+0300
2024-12-02T12:58+0300
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера. Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:56 02.12.2024 (обновлено: 12:58 02.12.2024)
 
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына

Песков: решение Байдена помиловать своего сына является внутренними делами США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера.
Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена помиловать сына
10:28
 
РОССИЯСШАДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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