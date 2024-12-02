https://1prime.ru/20241202/bayden-853252208.html

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами. Об этом сообщил официальный... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:56+0300

2024-12-02T12:56+0300

2024-12-02T12:58+0300

россия

сша

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера. Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.

https://1prime.ru/20241202/zakharova-853248210.html

сша

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россия, сша, джо байден, дмитрий песков