Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии" - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241202/bayden-853252224.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии"
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии" - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии"
Своими словами о необходимости искать дипломатическое решение конфликта украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь заморозить его, сообщил депутат Госдумы... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:58+0300
2024-12-02T13:32+0300
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Своими словами о необходимости искать дипломатическое решение конфликта украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь заморозить его, сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее японское издание Kyodo писало, что Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию."Зеленский играет в "злого и доброго полицейского", пытаясь любым способом заморозить конфликт на Украине. Судя по его поведению именно этот результат наиболее приемлем для его спонсоров", - сказал Белик РИА Новости.По его словам, Зеленский еще не так давно угрожал России и запугивал, а теперь его потянуло в дипломатию."Перековал меч на плуг? Сомнительно, так что наш ответ - не верим. Но для Зеленского главная аудитория - это коллективный Запад и союзники, пока дают деньги нужно играть назначенную роль, смягчить риторику, разглагольствовать о дипломатии", - сказал Белик.По его словам, Зеленский рассчитывает, что вдруг в России пустят слезу умиления и пойдут на заморозку боевых действий по линии соприкосновения."Не пустят и не пойдут, слишком много крови русской пролито в борьбе с его режимом и веры ни в него, ни в Запад нет. Так что будем биться дальше", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20241202/zelenskiy-853244850.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, джо байден, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:58 02.12.2024 (обновлено: 13:32 02.12.2024)
 
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии"

Депутат Белик: слова Зеленского о дипломатии это попытка заморозить конфликт

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Своими словами о необходимости искать дипломатическое решение конфликта украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь заморозить его, сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее японское издание Kyodo писало, что Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию.
"Зеленский играет в "злого и доброго полицейского", пытаясь любым способом заморозить конфликт на Украине. Судя по его поведению именно этот результат наиболее приемлем для его спонсоров", - сказал Белик РИА Новости.
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ
09:01
По его словам, Зеленский еще не так давно угрожал России и запугивал, а теперь его потянуло в дипломатию.
"Перековал меч на плуг? Сомнительно, так что наш ответ - не верим. Но для Зеленского главная аудитория - это коллективный Запад и союзники, пока дают деньги нужно играть назначенную роль, смягчить риторику, разглагольствовать о дипломатии", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский рассчитывает, что вдруг в России пустят слезу умиления и пойдут на заморозку боевых действий по линии соприкосновения.
"Не пустят и не пойдут, слишком много крови русской пролито в борьбе с его режимом и веры ни в него, ни в Запад нет. Так что будем биться дальше", - сказал депутат.
 
РОССИЯСШАДжо БайденДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала