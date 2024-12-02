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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии"

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии" - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского "о дипломатии"

Своими словами о необходимости искать дипломатическое решение конфликта украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь заморозить его, сообщил депутат Госдумы... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:58+0300

2024-12-02T12:58+0300

2024-12-02T13:32+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Своими словами о необходимости искать дипломатическое решение конфликта украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь заморозить его, сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее японское издание Kyodo писало, что Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию."Зеленский играет в "злого и доброго полицейского", пытаясь любым способом заморозить конфликт на Украине. Судя по его поведению именно этот результат наиболее приемлем для его спонсоров", - сказал Белик РИА Новости.По его словам, Зеленский еще не так давно угрожал России и запугивал, а теперь его потянуло в дипломатию."Перековал меч на плуг? Сомнительно, так что наш ответ - не верим. Но для Зеленского главная аудитория - это коллективный Запад и союзники, пока дают деньги нужно играть назначенную роль, смягчить риторику, разглагольствовать о дипломатии", - сказал Белик.По его словам, Зеленский рассчитывает, что вдруг в России пустят слезу умиления и пойдут на заморозку боевых действий по линии соприкосновения."Не пустят и не пойдут, слишком много крови русской пролито в борьбе с его режимом и веры ни в него, ни в Запад нет. Так что будем биться дальше", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20241202/zelenskiy-853244850.html

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россия, сша, джо байден, дмитрий песков