https://1prime.ru/20241202/bezuglaya-853254311.html
В Раде осудили генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
В Раде осудили генералов за отсутствие укреплений на линии фронта - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Раде осудили генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
Генералы ВСУ не несут ответственность и не подвергаются наказаниям за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, заявила депутат Верховной Рады Украины... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:25+0300
2024-12-02T14:25+0300
2024-12-02T14:25+0300
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всу
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Генералы ВСУ не несут ответственность и не подвергаются наказаниям за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - заметила парламентарий.По словам Безуглой, российские войска продвигаются дальше, и подобные инциденты продолжают повторяться. Депутат привела примеры, когда главы военных администраций обвинялись в растрате средств, выделенных на строительство укрепрайонов.Ранее украинский депутат Михаил Бондарь заявил, что в настоящее время заведено около 30 уголовных дел по факту растраты средств на строительство фортификационных сооружений на общую сумму более 20 миллиардов гривен.
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всу, фронт
Спецоперация на Украине, ВСУ, фронт
В Раде осудили генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
Депутат Рады Безуглая осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Генералы ВСУ не несут ответственность и не подвергаются наказаниям за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - заметила парламентарий.
По словам Безуглой, российские войска продвигаются дальше, и подобные инциденты продолжают повторяться. Депутат привела примеры, когда главы военных администраций обвинялись в растрате средств, выделенных на строительство укрепрайонов.
Ранее украинский депутат Михаил Бондарь заявил, что в настоящее время заведено около 30 уголовных дел по факту растраты средств на строительство фортификационных сооружений на общую сумму более 20 миллиардов гривен.
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