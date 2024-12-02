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Доллар начинает зиму заметным укреплением после угроз Трампа - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Доллар начинает зиму заметным укреплением после угроз Трампа
Доллар начинает зиму заметным укреплением после угроз Трампа - 02.12.2024, ПРАЙМ
Доллар начинает зиму заметным укреплением после угроз Трампа
Стоимость доллара на первых зимних торгах года значительно растет к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, а его индекс подскакивает более... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:20+0300
2024-12-02T09:20+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара на первых зимних торгах года значительно растет к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, а его индекс подскакивает более чем на 0,5%, после того как новый президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС "наказанием", если они будут отказываться от использования американской валюты, следует из данных торгов. По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,0527 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0575 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 150,66 иены со 149,75 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивал на 0,53%, до 106,29 пункта. На валютный рынок в начале недели могут влиять высказывания ранее выигравшего выборы в Америке президента Дональда Трампа. Он в субботу пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100%-ные пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной валюты "для замены могущественного доллара США". Также в понедельник ожидается ряд статистических данных. Так, аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре поднялся до 47,5% с октябрьских 46,5%.
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мир, доллар, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, МИР, доллар, курсы валют
09:20 02.12.2024
 
Доллар начинает зиму заметным укреплением после угроз Трампа

Доллар на первых зимних торгах года значительно растет к другим мировым валютам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара на первых зимних торгах года значительно растет к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, а его индекс подскакивает более чем на 0,5%, после того как новый президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС "наказанием", если они будут отказываться от использования американской валюты, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,0527 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0575 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 150,66 иены со 149,75 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивал на 0,53%, до 106,29 пункта.
На валютный рынок в начале недели могут влиять высказывания ранее выигравшего выборы в Америке президента Дональда Трампа. Он в субботу пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100%-ные пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной валюты "для замены могущественного доллара США".
Также в понедельник ожидается ряд статистических данных. Так, аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре поднялся до 47,5% с октябрьских 46,5%.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюМИРдолларкурсы валют
 
 
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