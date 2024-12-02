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Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте - 02.12.2024, ПРАЙМ
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте
Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T01:21+0300
2024-12-02T01:21+0300
энергетика
нефть
нпз
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ВАРШАВА, 2 дек - ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает оператор. Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций. "В воскресенье была выявлена разгерметизация нефтепровода в районе населенного пункта Пневы, на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности клиентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что аварийные службы PERN определили место утечки, которое находится в водопропускной трубе под автомагистралью. "После того как место ремонта будет подготовлено, трубопровод будет опорожнен от сырья, часть поврежденного трубопровода будет заменена на новый", - говорится в сообщении. "Причины происшествия на данный момент неизвестны, и их выяснением займется внутренняя комиссия", - сообщил оператор. Ранее представитель PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
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нефть, нпз
Энергетика, Нефть, НПЗ
01:21 02.12.2024
 
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте

Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем завод в Шведте

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ВАРШАВА, 2 дек - ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает оператор.
Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций.
"В воскресенье была выявлена разгерметизация нефтепровода в районе населенного пункта Пневы, на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности клиентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аварийные службы PERN определили место утечки, которое находится в водопропускной трубе под автомагистралью. "После того как место ремонта будет подготовлено, трубопровод будет опорожнен от сырья, часть поврежденного трубопровода будет заменена на новый", - говорится в сообщении.
"Причины происшествия на данный момент неизвестны, и их выяснением займется внутренняя комиссия", - сообщил оператор.
Ранее представитель PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии.
Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
 
ЭнергетикаНефтьНПЗ
 
 
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