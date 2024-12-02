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В России стартовал национальный органический конкурс

В России стартовал национальный органический конкурс - 02.12.2024, ПРАЙМ

В России стартовал национальный органический конкурс

Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T02:32+0300

2024-12-02T02:32+0300

2024-12-02T02:32+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении. Среди задач конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции и распространение лучших практик производства органической продукции, отметили в организации. Участниками конкурса могут стать субъекты Российской Федерации, производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией, СМИ, владельцы сайтов и страниц в сети "Интернет", не являющихся средствами массовой информации, молодежь (граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно), добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, рф, совет федерации, роскачество, минсельхоз