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В России стартовал национальный органический конкурс
В России стартовал национальный органический конкурс - 02.12.2024, ПРАЙМ
В России стартовал национальный органический конкурс
Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T02:32+0300
2024-12-02T02:32+0300
2024-12-02T02:32+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении.
Среди задач конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции и распространение лучших практик производства органической продукции, отметили в организации.
Участниками конкурса могут стать субъекты Российской Федерации, производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией, СМИ, владельцы сайтов и страниц в сети "Интернет", не являющихся средствами массовой информации, молодежь (граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно), добавляется в сообщении.
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россия, москва, рф, совет федерации, роскачество, минсельхоз
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Совет Федерации, Роскачество, Минсельхоз
В России стартовал национальный органический конкурс
В России стартовал конкурс за достижения в развитии российской органической продукции
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении.
Среди задач конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции и распространение лучших практик производства органической продукции, отметили в организации.
Участниками конкурса могут стать субъекты Российской Федерации, производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией, СМИ, владельцы сайтов и страниц в сети "Интернет", не являющихся средствами массовой информации, молодежь (граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно), добавляется в сообщении.