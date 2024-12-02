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В США раскрыли, что решит исход конфликта на Украине

В США раскрыли, что решит исход конфликта на Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, что решит исход конфликта на Украине

В Соединенных Штатах полагают, что разрыв между количеством украинских и российских военных будет решающим фактором в конфликте в Украине, передает газета The... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:58+0300

2024-12-02T15:58+0300

2024-12-02T15:58+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах полагают, что разрыв между количеством украинских и российских военных будет решающим фактором в конфликте в Украине, передает газета The Washington Post."Самым решающим фактором на поле боя сегодня - это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта", - рассказал в беседе с изданием анонимный чиновник.Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с недостаточным количеством бригад на передовой линии и медленной мобилизацией. Washington Post также комментирует продвижение российских войск к городу Красноармейск (Покровск) и объясняет успех России недостаточной защищенностью территории к югу от города."На линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация, может быть, даже одна из самых тяжелых за последний период конфликта. Но это не безнадежно", - сообщил один из собеседников агентства.

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всу, вс рф, сша