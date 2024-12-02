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Украинский пленный раскрыл, как его обманом отправили в Курскую область

Украинский пленный раскрыл, как его обманом отправили в Курскую область - 02.12.2024, ПРАЙМ

Украинский пленный раскрыл, как его обманом отправили в Курскую область

Командиры подразделений ВСУ заявляли украинским военнослужащим, что в Курскую область их привезли всего на три дня. Об этом сообщили в Министерстве обороны... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:52+0300

2024-12-02T09:52+0300

2024-12-02T09:52+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Командиры подразделений ВСУ заявляли украинским военнослужащим, что в Курскую область их привезли всего на три дня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России со ссылкой на украинского военнопленного.Военнопленный Владимир Горбатко, прикомандированный к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал, что украинские военные поняли, что находятся в Курской области только в тот момент, когда оказались на позиции."Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили. Когда пришли ваши десантники, нам предложили сдаться в плен в обмен на жизнь. Все равно воевать нечем", - отметил украинский военнослужащий.Горбатко также отметил, что начинал свою службу с мыслью, что будет лишь охранять позицию, но ситуация оказалась совершенно иной.

https://1prime.ru/20241202/zelenskiy-853244850.html

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