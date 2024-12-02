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Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году - 02.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Вероятность проведения переговоров по украинскому вопросу в 2025 году выше, чем отказ от подобных попыток. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T08:23+0300
2024-12-02T08:23+0300
2024-12-02T08:24+0300
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Вероятность проведения переговоров по украинскому вопросу в 2025 году выше, чем отказ от подобных попыток. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко"Верю ли я, что переговоры (по Украине – ред.) возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", - сказала политик в интервью сайту "Аргументы и факты". В то же время политик подчеркнула, что это ее "личный прогноз". По ее словам, Россия не намерена обсуждать однодневные полумеры, такие как "заморозка конфликта", соглашения непонятного статуса, предложения о которых поступают. Матвиенко уточнила, что вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире не могут решены посредством подобных предложений. Она упомянула, что российский президент Владимир Путин озвучил четкие условия начала мирных переговоров.Кроме того, по ее словам, не нужно "оглядываться" на Вашингтон и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там.
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россия, украина, валентина матвиенко, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Валентина Матвиенко, мирные переговоры
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Матвиенко: шансы на переговоры по Украине в 2025 году выше, чем отказ от них
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Вероятность проведения переговоров по украинскому вопросу в 2025 году выше, чем отказ от подобных попыток. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
"Верю ли я, что переговоры (по Украине – ред.) возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", - сказала политик в интервью сайту "Аргументы и факты".
В то же время политик подчеркнула, что это ее "личный прогноз". По ее словам, Россия не намерена обсуждать однодневные полумеры, такие как "заморозка конфликта", соглашения непонятного статуса, предложения о которых поступают.
Матвиенко уточнила, что вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире не могут решены посредством подобных предложений. Она упомянула, что российский президент Владимир Путин озвучил четкие условия начала мирных переговоров.
Кроме того, по ее словам, не нужно "оглядываться" на Вашингтон и останавливаться в ожидании какого-либо развития событий там.
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