https://1prime.ru/20241202/ukraina-853256317.html

Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине

Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине

Европейский союз впадает во все большее сумасшествие, намереваясь еще нарастить военную поддержку для Украины. Такое заявление в своем аккаунте в социальной... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:50+0300

2024-12-02T15:50+0300

2024-12-02T15:50+0300

спецоперация на украине

украина

европа

запад

нато

военная помощь украине

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ПАРИЖ, 2 дек - ПРАЙМ. Европейский союз впадает во все большее сумасшествие, намереваясь еще нарастить военную поддержку для Украины. Такое заявление в своем аккаунте в социальной сети Х сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом он прокомментировал слова новой главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз должен оказывать неограниченную помощь Украине и рассматривать вопрос отправки туда своих войск."ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу!" - написал французский политик, уточнив, что политик сказала это в тот же день, когда вступила в должность. "Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии", - возмущенно написал политик.Ранее эстонка Кая Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.До этого в воскресенье 1 декабря Каллас заявила, что государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.

https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html

украина

европа

запад

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, запад, нато, военная помощь украине