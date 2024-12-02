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Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине
Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине
Европейский союз впадает во все большее сумасшествие, намереваясь еще нарастить военную поддержку для Украины. Такое заявление в своем аккаунте в социальной... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T15:50+0300
2024-12-02T15:50+0300
2024-12-02T15:50+0300
спецоперация на украине
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запад
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ПАРИЖ, 2 дек - ПРАЙМ. Европейский союз впадает во все большее сумасшествие, намереваясь еще нарастить военную поддержку для Украины. Такое заявление в своем аккаунте в социальной сети Х сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом он прокомментировал слова новой главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз должен оказывать неограниченную помощь Украине и рассматривать вопрос отправки туда своих войск."ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу!" - написал французский политик, уточнив, что политик сказала это в тот же день, когда вступила в должность. "Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии", - возмущенно написал политик.Ранее эстонка Кая Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.До этого в воскресенье 1 декабря Каллас заявила, что государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.
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украина, европа, запад, нато, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, НАТО, военная помощь Украине
Во Франции раскритиковали слова Каллас по Украине
Филиппо заявил, что ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу
ПАРИЖ, 2 дек - ПРАЙМ. Европейский союз впадает во все большее сумасшествие, намереваясь еще нарастить военную поддержку для Украины. Такое заявление в своем аккаунте в социальной сети Х сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал слова новой главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз должен оказывать неограниченную помощь Украине и рассматривать вопрос отправки туда своих войск.
"ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу!" - написал французский политик, уточнив, что политик сказала это в тот же день, когда вступила в должность.
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"Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии", - возмущенно написал политик.
Ранее эстонка Кая Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.
До этого в воскресенье 1 декабря Каллас заявила, что государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.