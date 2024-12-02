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Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою

Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою - 02.12.2024, ПРАЙМ

Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою

Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T11:00+0300

2024-12-02T11:00+0300

2024-12-02T11:00+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes."Одна из новейших бригад ВСУ прибыла на Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции. 155-я механизированная — пожалуй, лучшая и, безусловно, самая хорошо вооруженная из примерно дюжины новых бригад, что ВСУ сформировали за последние месяцы. Но это еще не значит, что 155-я механизированная готова к бою", - говорится в публикации.Авторы издания подчеркнули, что украинским военнослужащим крайне не хватает поддержки в виде беспилотников.Отмечается, что даже с увеличением количества бригад, украинские войска оказываются недостаточно численными и не имеют возможности отдохнуть и перегруппироваться.Кроме того, элитная 47-я механизированная бригада и 72-я механизированная бригада ведут продолжительные бои без достаточной поддержки. Несмотря на формирование новых бригад, нехватка тяжелой бронетехники делает большинство подразделений пехотными, заметили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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