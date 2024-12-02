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Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241202/vsu-853248912.html
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою - 02.12.2024, ПРАЙМ
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою
Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:00+0300
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спецоперация на украине
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запад
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes."Одна из новейших бригад ВСУ прибыла на Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции. 155-я механизированная — пожалуй, лучшая и, безусловно, самая хорошо вооруженная из примерно дюжины новых бригад, что ВСУ сформировали за последние месяцы. Но это еще не значит, что 155-я механизированная готова к бою", - говорится в публикации.Авторы издания подчеркнули, что украинским военнослужащим крайне не хватает поддержки в виде беспилотников.Отмечается, что даже с увеличением количества бригад, украинские войска оказываются недостаточно численными и не имеют возможности отдохнуть и перегруппироваться.Кроме того, элитная 47-я механизированная бригада и 72-я механизированная бригада ведут продолжительные бои без достаточной поддержки. Несмотря на формирование новых бригад, нехватка тяжелой бронетехники делает большинство подразделений пехотными, заметили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД
11:00 02.12.2024
 
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою

Forbes: новая "супербригада" ВСУ не способна воевать после подготовки в Европе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes.
"Одна из новейших бригад ВСУ прибыла на Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции. 155-я механизированная — пожалуй, лучшая и, безусловно, самая хорошо вооруженная из примерно дюжины новых бригад, что ВСУ сформировали за последние месяцы. Но это еще не значит, что 155-я механизированная готова к бою", - говорится в публикации.
Авторы издания подчеркнули, что украинским военнослужащим крайне не хватает поддержки в виде беспилотников.
Отмечается, что даже с увеличением количества бригад, украинские войска оказываются недостаточно численными и не имеют возможности отдохнуть и перегруппироваться.
Кроме того, элитная 47-я механизированная бригада и 72-я механизированная бригада ведут продолжительные бои без достаточной поддержки. Несмотря на формирование новых бригад, нехватка тяжелой бронетехники делает большинство подразделений пехотными, заметили в материале.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Названо число дезертиров из ВСУ
29 ноября, 11:20
 
Спецоперация на УкраинеВСУЗАПАД
 
 
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