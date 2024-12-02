https://1prime.ru/20241202/vsu-853248912.html
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою - 02.12.2024, ПРАЙМ
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою
Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:00+0300
2024-12-02T11:00+0300
2024-12-02T11:00+0300
спецоперация на украине
всу
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_908a01e06961ec949938cc4e507f66f0.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает издание Forbes."Одна из новейших бригад ВСУ прибыла на Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции. 155-я механизированная — пожалуй, лучшая и, безусловно, самая хорошо вооруженная из примерно дюжины новых бригад, что ВСУ сформировали за последние месяцы. Но это еще не значит, что 155-я механизированная готова к бою", - говорится в публикации.Авторы издания подчеркнули, что украинским военнослужащим крайне не хватает поддержки в виде беспилотников.Отмечается, что даже с увеличением количества бригад, украинские войска оказываются недостаточно численными и не имеют возможности отдохнуть и перегруппироваться.Кроме того, элитная 47-я механизированная бригада и 72-я механизированная бригада ведут продолжительные бои без достаточной поддержки. Несмотря на формирование новых бригад, нехватка тяжелой бронетехники делает большинство подразделений пехотными, заметили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241129/dezertir-853190479.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_c64493948a06b29d18b2d0431bc5387a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД
Все без толку: обученная в ЕС "супербригада" ВСУ не готова к бою
Forbes: новая "супербригада" ВСУ не способна воевать после подготовки в Европе
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Одна из новейших бригад ВСУ не способна воевать, несмотря на длительное обучение в Европе и новые танки Leopard 2 и гаубицы Caesar, передает
издание Forbes.
"Одна из новейших бригад ВСУ прибыла на Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции. 155-я механизированная — пожалуй, лучшая и, безусловно, самая хорошо вооруженная из примерно дюжины новых бригад, что ВСУ сформировали за последние месяцы. Но это еще не значит, что 155-я механизированная готова к бою", - говорится в публикации.
Авторы издания подчеркнули, что украинским военнослужащим крайне не хватает поддержки в виде беспилотников.
Отмечается, что даже с увеличением количества бригад, украинские войска оказываются недостаточно численными и не имеют возможности отдохнуть и перегруппироваться.
Кроме того, элитная 47-я механизированная бригада и 72-я механизированная бригада ведут продолжительные бои без достаточной поддержки. Несмотря на формирование новых бригад, нехватка тяжелой бронетехники делает большинство подразделений пехотными, заметили в материале.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Названо число дезертиров из ВСУ