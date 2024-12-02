https://1prime.ru/20241202/zelenskiy-853244850.html

Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ

Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ - 02.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Об этом говорил в интервью японскому изданию Kyodo. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:01+0300

2024-12-02T09:01+0300

2024-12-02T09:01+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853244530_0:62:933:586_1920x0_80_0_0_3fe502e6fbc7c4b2d7f078bc0e9f26ce.jpg

ТОКИО, 2 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Об этом говорил в интервью японскому изданию Kyodo.Отмечается, что параллельно с дипломатическими высказываниями, Зеленский продолжал требовать помощь от своих союзников."Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", — сказал глава киевского режима.В тог же время агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию.В то же время украинский лидер сделал акцент на том, что помощь от партнеров недостаточная, ее необходимо расширить. Более того, по его словам, особую роль в гарантиях безопасности для Украины играет Североатлантический альянс, в которых государство обязательно должно вступить.

https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, военная помощь украине