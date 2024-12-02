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Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ
Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ - 02.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Об этом говорил в интервью японскому изданию Kyodo. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:01+0300
2024-12-02T09:01+0300
2024-12-02T09:01+0300
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ТОКИО, 2 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Об этом говорил в интервью японскому изданию Kyodo.Отмечается, что параллельно с дипломатическими высказываниями, Зеленский продолжал требовать помощь от своих союзников."Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", — сказал глава киевского режима.В тог же время агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию.В то же время украинский лидер сделал акцент на том, что помощь от партнеров недостаточная, ее необходимо расширить. Более того, по его словам, особую роль в гарантиях безопасности для Украины играет Североатлантический альянс, в которых государство обязательно должно вступить.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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россия, украина, нато, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, военная помощь Украине
Зеленский вспомнил о дипломатии из-за нехватки сил у ВСУ
В интервью Kyodo Зеленский заговорил о дипломатии, параллельно требуя помощи
ТОКИО, 2 дек - ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в ВСУ и заговорил о дипломатии. Об этом говорил в интервью японскому изданию Kyodo
.
Отмечается, что параллельно с дипломатическими высказываниями, Зеленский продолжал требовать помощь от своих союзников.
"Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", — сказал глава киевского режима.
В тог же время агентство пишет, что Зеленский явно дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева является крайне тяжелой. По его словам, "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию.
В то же время украинский лидер сделал акцент на том, что помощь от партнеров недостаточная, ее необходимо расширить. Более того, по его словам, особую роль в гарантиях безопасности для Украины играет Североатлантический альянс, в которых государство обязательно должно вступить.
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