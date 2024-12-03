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В России зафиксирован всплеск спроса на авто с необычной коробкой передач - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксирован всплеск спроса на авто с необычной коробкой передач
В России зафиксирован всплеск спроса на авто с необычной коробкой передач - 03.12.2024, ПРАЙМ
В России зафиксирован всплеск спроса на авто с необычной коробкой передач
Доля автомобилей автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП) в период с сентября по октябрь 2024 года в общем спросе на новые машины составила 27,2%,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:20+0300
2024-12-03T08:20+0300
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Доля автомобилей автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП) в период с сентября по октябрь 2024 года в общем спросе на новые машины составила 27,2%, а в предложении – 46,1%. Наиболее востребованным авто с РКПП стал HAVAL Jolion, выяснили эксперты Авито Авто.По данным платформы, спрос на новые машины с РКПП за сентябрь-октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а предложение увеличилось на 84,8%. Средняя цена такого автомобиля составила 3 049 000 рублей.По доле в спросе лидирует китайский компакт-кроссовер HAVAL Jolion: на эту модель пришлось 10% от всего спроса. За ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (7%), HAVAL F7 (4,7%), JAECOO J7 (4,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (4,1%).В предложении лидируют почти те же игроки: Chery Tiggo 7 Pro Max (11%), HAVAL Jolion (9,1%), JAECOO J7 (5,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (5,3%) и Jetour Dashing (2,9%)."Авто с роботизированной коробкой передач становятся всё более популярными на российском рынке. Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач, – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто
08:20 03.12.2024
 
В России зафиксирован всплеск спроса на авто с необычной коробкой передач

Авито Авто: спрос на новые авто с роботизированной коробкой передач вырос на 75%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Доля автомобилей автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП) в период с сентября по октябрь 2024 года в общем спросе на новые машины составила 27,2%, а в предложении – 46,1%. Наиболее востребованным авто с РКПП стал HAVAL Jolion, выяснили эксперты Авито Авто.
По данным платформы, спрос на новые машины с РКПП за сентябрь-октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а предложение увеличилось на 84,8%. Средняя цена такого автомобиля составила 3 049 000 рублей.
По доле в спросе лидирует китайский компакт-кроссовер HAVAL Jolion: на эту модель пришлось 10% от всего спроса. За ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (7%), HAVAL F7 (4,7%), JAECOO J7 (4,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (4,1%).
В предложении лидируют почти те же игроки: Chery Tiggo 7 Pro Max (11%), HAVAL Jolion (9,1%), JAECOO J7 (5,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (5,3%) и Jetour Dashing (2,9%).
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году
28 ноября, 14:45
"Авто с роботизированной коробкой передач становятся всё более популярными на российском рынке. Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач, – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.
 
Автокитайские автоспрос на легковые авто
 
 
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