https://1prime.ru/20241203/avto-853255664.html

Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями

Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями - 03.12.2024, ПРАЙМ

Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями

По данным СМИ, Российский союз автостраховщиков направил в Кабмин письмо с предложением разрешить в ряде случаев ремонтировать машины по ОСАГО с использованием... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:35+0300

2024-12-03T08:35+0300

2024-12-03T08:35+0300

авто

российский союз автостраховщиков

авилон

минфин

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. По данным СМИ, Российский союз автостраховщиков направил в Кабмин письмо с предложением разрешить в ряде случаев ремонтировать машины по ОСАГО с использованием б/у запчастей. Чем чреват такой ремонт, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов.Авторы идеи объясняют, что СТО отказываются брать на себя обязательства по ремонту в 30-дневный срок из-за того, что срок доставки необходимых комплектующих "растянулся" в 2-3 раза.По словам эксперта, с технической стороны вопрос проведения ремонта по каско или ОСАГО не имеет различий, так как для станций техобслуживания задача восстановления автомобиля является первоочередной и решается отдельно от определения плательщика и его типа, объясняет специалист.По словам Шпикалова, случаи, когда привезти новые запчасти невозможно - "штучные”. Они являются исключением и погрешностью в общей статистике."Использование подержанных запчастей стирает все границы вопроса качества восстановительных ремонтов, так как никто не сможет определить остаточный ресурс работоспособности того или иного узла. А это в свою очередь может привести к необратимым ситуациям на дороге", - объяснил автоэксперт.Ранее сообщалось, что Минфин в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества и, как следствие, снижения качества страховых услуг и роста числа ЧП на дорогах.

https://1prime.ru/20240531/avto-848721434.html

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авто, российский союз автостраховщиков, авилон, минфин