Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241203/avto-853255664.html
Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями
Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями - 03.12.2024, ПРАЙМ
Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями
По данным СМИ, Российский союз автостраховщиков направил в Кабмин письмо с предложением разрешить в ряде случаев ремонтировать машины по ОСАГО с использованием... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:35+0300
2024-12-03T08:35+0300
авто
российский союз автостраховщиков
авилон
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76366/32/763663238_0:151:3021:1850_1920x0_80_0_0_b30b71822d0ca58c483544ad89135f1f.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. По данным СМИ, Российский союз автостраховщиков направил в Кабмин письмо с предложением разрешить в ряде случаев ремонтировать машины по ОСАГО с использованием б/у запчастей. Чем чреват такой ремонт, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов.Авторы идеи объясняют, что СТО отказываются брать на себя обязательства по ремонту в 30-дневный срок из-за того, что срок доставки необходимых комплектующих "растянулся" в 2-3 раза.По словам эксперта, с технической стороны вопрос проведения ремонта по каско или ОСАГО не имеет различий, так как для станций техобслуживания задача восстановления автомобиля является первоочередной и решается отдельно от определения плательщика и его типа, объясняет специалист.По словам Шпикалова, случаи, когда привезти новые запчасти невозможно - "штучные”. Они являются исключением и погрешностью в общей статистике."Использование подержанных запчастей стирает все границы вопроса качества восстановительных ремонтов, так как никто не сможет определить остаточный ресурс работоспособности того или иного узла. А это в свою очередь может привести к необратимым ситуациям на дороге", - объяснил автоэксперт.Ранее сообщалось, что Минфин в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества и, как следствие, снижения качества страховых услуг и роста числа ЧП на дорогах.
https://1prime.ru/20240531/avto-848721434.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76366/32/763663238_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_f3d3c36c77a4c59d693828bd07854ef4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, российский союз автостраховщиков, авилон, минфин
Авто, Российский союз автостраховщиков, Авилон, Минфин
08:35 03.12.2024
 
Представитель автосервиса предупредил о риске ремонта авто старыми деталями

Представитель автосервиса Шпикалов раскрыл риски ремонта авто старыми деталями

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. По данным СМИ, Российский союз автостраховщиков направил в Кабмин письмо с предложением разрешить в ряде случаев ремонтировать машины по ОСАГО с использованием б/у запчастей. Чем чреват такой ремонт, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов.
Авторы идеи объясняют, что СТО отказываются брать на себя обязательства по ремонту в 30-дневный срок из-за того, что срок доставки необходимых комплектующих "растянулся" в 2-3 раза.
По словам эксперта, с технической стороны вопрос проведения ремонта по каско или ОСАГО не имеет различий, так как для станций техобслуживания задача восстановления автомобиля является первоочередной и решается отдельно от определения плательщика и его типа, объясняет специалист.
По словам Шпикалова, случаи, когда привезти новые запчасти невозможно - "штучные”. Они являются исключением и погрешностью в общей статистике.
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
В России предсказали ренессанс нелегальных автосервисов
31 мая, 18:01
"Использование подержанных запчастей стирает все границы вопроса качества восстановительных ремонтов, так как никто не сможет определить остаточный ресурс работоспособности того или иного узла. А это в свою очередь может привести к необратимым ситуациям на дороге", - объяснил автоэксперт.
Ранее сообщалось, что Минфин в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества и, как следствие, снижения качества страховых услуг и роста числа ЧП на дорогах.
 
АвтоРоссийский союз автостраховщиковАвилонМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала