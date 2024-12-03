https://1prime.ru/20241203/bank-rossii-853297975.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря - 03.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,13 копейки, до 14,5545 рубля, курс доллара - на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, а... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T17:35+0300

2024-12-03T17:35+0300

2024-12-03T17:45+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

россия

банк россии

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,13 копейки, до 14,5545 рубля, курс доллара - на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, а курс евро - на 78,19 копейки, до 112,02 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, курсы валют