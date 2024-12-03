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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря - 03.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,13 копейки, до 14,5545 рубля, курс доллара - на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, а... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:35+0300
2024-12-03T17:35+0300
2024-12-03T17:45+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,13 копейки, до 14,5545 рубля, курс доллара - на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, а курс евро - на 78,19 копейки, до 112,02 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 декабря
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 14,55, доллара - 106,18, евро - 112,02
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,13 копейки, до 14,5545 рубля, курс доллара - на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, а курс евро - на 78,19 копейки, до 112,02 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.