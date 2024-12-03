https://1prime.ru/20241203/bayden-853292134.html
"Байден идет ва-банк": украинцам предложили забыть о мирном урегулировании
"Байден идет ва-банк": украинцам предложили забыть о мирном урегулировании - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Байден идет ва-банк": украинцам предложили забыть о мирном урегулировании
Нынешний президент США Джо Байден намерен настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет, что говорит о том, что о мирном урегулировании можно... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:48+0300
2024-12-03T13:48+0300
2024-12-03T13:48+0300
политика
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Нынешний президент США Джо Байден намерен настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет, что говорит о том, что о мирном урегулировании можно забыть, передает издание Responsible Statecraft."Уже практически на выходе из Белого дома, превратившийся в “хромую утку” Байден решил пойти ва-банк и выложиться по Украине без остатка — быть может, вполне буквально", - заметили авторы публикации.Согласно изданию, администрация Байдена планирует направить Украине помощь в размере 725 миллионов долларов, включая военную помощь в виде ракет и боеприпасов.Представители Байдена отстаивали свою позицию в пользу вооружения Украины до последнего дня работы администрации. Согласно опросу, большинство американцев поддерживают урегулирование конфликта путем переговоров, равно как и большинство украинцев, которые выступают за мирное решение.Администрация Байдена также давит на Киев, настаивая на снижении призывного возраста до 18 лет. Если этот инициатива будет принята, то украинцам придется отказаться от надежд на мирное урегулирование и продолжить борьбу, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, украина, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден
"Байден идет ва-банк": украинцам предложили забыть о мирном урегулировании
RS: Байден не оставляет украинцам надежды на мирное урегулирование
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Нынешний президент США Джо Байден намерен настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет, что говорит о том, что о мирном урегулировании можно забыть, передает
издание Responsible Statecraft.
"Уже практически на выходе из Белого дома, превратившийся в “хромую утку” Байден решил пойти ва-банк и выложиться по Украине без остатка — быть может, вполне буквально", - заметили авторы публикации.
Согласно изданию, администрация Байдена планирует направить Украине помощь в размере 725 миллионов долларов, включая военную помощь в виде ракет и боеприпасов.
Представители Байдена отстаивали свою позицию в пользу вооружения Украины до последнего дня работы администрации. Согласно опросу, большинство американцев поддерживают урегулирование конфликта путем переговоров, равно как и большинство украинцев, которые выступают за мирное решение.
Администрация Байдена также давит на Киев, настаивая на снижении призывного возраста до 18 лет. Если этот инициатива будет принята, то украинцам придется отказаться от надежд на мирное урегулирование и продолжить борьбу, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
США выделяют Украине новый пакет военной помощи