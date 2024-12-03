https://1prime.ru/20241203/dfo-853265407.html
Пилотную площадку ИНТЦ "Русский" в ДФО запустят в 2025 году
Пилотную площадку ИНТЦ "Русский" в ДФО запустят в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Пилотную площадку ИНТЦ "Русский" в ДФО запустят в 2025 году
Пилотная площадка инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T03:24+0300
2024-12-03T03:24+0300
2024-12-03T03:24+0300
технологии
бизнес
экономика
дальний восток
владивосток
рф
юрий трутнев
т-банк
атб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853265407.jpg?1733185473
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Пилотная площадка инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке будет запущена в 2025 году, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
"Пилотная площадка будет запущена в 2025 году, на ней разместятся семь инновационных российских производителей. Компания "Медфарм" стала первым резидентом ИНТЦ "Русский". На пилотной площадке компания планирует заниматься разработкой технологии приготовления ферментного раствора последнего поколения GOD и GDH-FAD для диабетических тест-полосок", - говорится в сообщении.
Также на пилотную площадку планируют зайти производители фармацевтической продукции и БАДов ГК "Антей", ОАО "Авексима", производитель растительных экстрактов ООО "Солнечная энергия", производитель бытовой химии и сопутствующих товаров ГК "Акцион", сектор ИТ-решений двух банков – Т-банк и АТБ.
Пилотную площадку осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы строим на Дальнем Востоке инновационный научно-технологический центр. Нам нужно быстрее внедрять инновационные производства, разрабатывать новые технологии. Это нужно Дальнему Востоку и всей России", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Площадь пилотной площадки ИНТЦ "Русский" составит 7,6 тысячи квадратных метров, там разместятся не менее 15 первых резидентов, что обеспечит запуск не менее 50 высокотехнологичных проектов по направлениям Мировой океан, биомедицина и фармацевтика, биотехнологии и информационно-коммуникационные технологии с общим объемом частных инвестиций более 1 миллиарда рублей и созданием более 280 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Строящийся на острове Русском ИНТЦ "Русский" признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
дальний восток
владивосток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, дальний восток, владивосток, рф, юрий трутнев, т-банк, атб
Технологии, Бизнес, Экономика, Дальний Восток, Владивосток, РФ, Юрий Трутнев, Т-Банк, АТБ
Пилотную площадку ИНТЦ "Русский" в ДФО запустят в 2025 году
Пилотную площадку ИНТЦ "Русский" в ДФО запустят в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Пилотная площадка инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке будет запущена в 2025 году, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
"Пилотная площадка будет запущена в 2025 году, на ней разместятся семь инновационных российских производителей. Компания "Медфарм" стала первым резидентом ИНТЦ "Русский". На пилотной площадке компания планирует заниматься разработкой технологии приготовления ферментного раствора последнего поколения GOD и GDH-FAD для диабетических тест-полосок", - говорится в сообщении.
Также на пилотную площадку планируют зайти производители фармацевтической продукции и БАДов ГК "Антей", ОАО "Авексима", производитель растительных экстрактов ООО "Солнечная энергия", производитель бытовой химии и сопутствующих товаров ГК "Акцион", сектор ИТ-решений двух банков – Т-банк и АТБ.
Пилотную площадку осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы строим на Дальнем Востоке инновационный научно-технологический центр. Нам нужно быстрее внедрять инновационные производства, разрабатывать новые технологии. Это нужно Дальнему Востоку и всей России", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Площадь пилотной площадки ИНТЦ "Русский" составит 7,6 тысячи квадратных метров, там разместятся не менее 15 первых резидентов, что обеспечит запуск не менее 50 высокотехнологичных проектов по направлениям Мировой океан, биомедицина и фармацевтика, биотехнологии и информационно-коммуникационные технологии с общим объемом частных инвестиций более 1 миллиарда рублей и созданием более 280 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Строящийся на острове Русском ИНТЦ "Русский" признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.