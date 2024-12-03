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В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году

В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году - 03.12.2024, ПРАЙМ

В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году

Потребление газа в мире к 2030 году увеличится на 10%, а рост потребления нефти составит 4%, прогнозируют аналитики ВТБ. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:19+0300

2024-12-03T08:19+0300

2024-12-03T08:19+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Потребление газа в мире к 2030 году увеличится на 10%, а рост потребления нефти составит 4%, прогнозируют аналитики ВТБ. "К 2030 году потребление газа в мире вырастет на 10%, а нефти – на 4%. Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно – Индии и Китая. В Европе потребление газа продолжит падать и в 2030 году будет на 22% ниже, чем в КНР. Спрос на нефть в развитых странах останется стабильным", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Банк ожидает, что потребление газа в Китае в 2030 году вырастет относительно 2023 года на треть - до 521 миллиарда кубических метров, в Индии в условиях ограниченной приемной и распределительной газовой инфраструктуры - на 52%, до 97 миллиардов кубических метров. При этом в Европе потребление газа упадет на 12,5%, до 407 миллиардов кубических метров. Спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор. Мировое потребление нефти в 2025 году может составить 104 миллиона баррелей в день, что на 1% выше показателя 2024 года. К 2030 году аналитики банка прогнозируют рост спроса до 108 миллионов баррелей в день (+4%) за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6% до 17,5 миллиона баррелей в день) и Индии, где он вырастет на 24% и составит 6,95 миллиона баррелей в день. Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным. ВТБ ожидает, что ОПЕК+ останется балансирующим поставщиком на рынке нефти в ближайшие годы с целью поддержания цен на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей. "Для России это означает, что добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 миллионов тонн исходя из квоты в 9,2 миллиона баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 миллиона баррелей в день, что на 8% ниже пика 2019 года", - сообщил банк. Рост добычи в США, как отмечает банк, остается ключевым риском для ОПЕК+, однако он будет ниже исторических уровней и в 2025 году достигнет 0,3-0,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 2%. "ВТБ не ожидает сильного влияния прихода администрации Трампа на добычу нефти в США в краткосрочном периоде. Например, озвученные планы по послаблениям на бурение в федеральных зонах и на шельфе потребуют времени на освоение компаниями", - подчеркивается в сообщении. В 2025-2030 годах ВТБ ожидает цену нефти Brent в диапазоне 70-80 долларов за баррель. К росту цен может привести ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что сократит предложение нефти на мировом рынке примерно на 1 миллион баррелей в день, считает банк.

https://1prime.ru/20241202/gaz-853263182.html

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россия, втб, газ, нефть