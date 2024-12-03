Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241203/gaz-853268545.html
В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году
В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году
Потребление газа в мире к 2030 году увеличится на 10%, а рост потребления нефти составит 4%, прогнозируют аналитики ВТБ. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:19+0300
2024-12-03T08:19+0300
россия
втб
газ
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Потребление газа в мире к 2030 году увеличится на 10%, а рост потребления нефти составит 4%, прогнозируют аналитики ВТБ. "К 2030 году потребление газа в мире вырастет на 10%, а нефти – на 4%. Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно – Индии и Китая. В Европе потребление газа продолжит падать и в 2030 году будет на 22% ниже, чем в КНР. Спрос на нефть в развитых странах останется стабильным", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Банк ожидает, что потребление газа в Китае в 2030 году вырастет относительно 2023 года на треть - до 521 миллиарда кубических метров, в Индии в условиях ограниченной приемной и распределительной газовой инфраструктуры - на 52%, до 97 миллиардов кубических метров. При этом в Европе потребление газа упадет на 12,5%, до 407 миллиардов кубических метров. Спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор. Мировое потребление нефти в 2025 году может составить 104 миллиона баррелей в день, что на 1% выше показателя 2024 года. К 2030 году аналитики банка прогнозируют рост спроса до 108 миллионов баррелей в день (+4%) за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6% до 17,5 миллиона баррелей в день) и Индии, где он вырастет на 24% и составит 6,95 миллиона баррелей в день. Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным. ВТБ ожидает, что ОПЕК+ останется балансирующим поставщиком на рынке нефти в ближайшие годы с целью поддержания цен на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей. "Для России это означает, что добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 миллионов тонн исходя из квоты в 9,2 миллиона баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 миллиона баррелей в день, что на 8% ниже пика 2019 года", - сообщил банк. Рост добычи в США, как отмечает банк, остается ключевым риском для ОПЕК+, однако он будет ниже исторических уровней и в 2025 году достигнет 0,3-0,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 2%. "ВТБ не ожидает сильного влияния прихода администрации Трампа на добычу нефти в США в краткосрочном периоде. Например, озвученные планы по послаблениям на бурение в федеральных зонах и на шельфе потребуют времени на освоение компаниями", - подчеркивается в сообщении. В 2025-2030 годах ВТБ ожидает цену нефти Brent в диапазоне 70-80 долларов за баррель. К росту цен может привести ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что сократит предложение нефти на мировом рынке примерно на 1 миллион баррелей в день, считает банк.
https://1prime.ru/20241202/gaz-853263182.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_6c9be3895e83fbab0cb9d3d6a25afd0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, газ, нефть
РОССИЯ, ВТБ, Газ, Нефть
08:19 03.12.2024
 
В ВТБ предсказали рост мирового потребления газа и нефти к 2030 году

ВТБ: потребление газа в мире к 2030 г вырастет на 10%, а нефти - на 4%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Потребление газа в мире к 2030 году увеличится на 10%, а рост потребления нефти составит 4%, прогнозируют аналитики ВТБ.
"К 2030 году потребление газа в мире вырастет на 10%, а нефти – на 4%. Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно – Индии и Китая. В Европе потребление газа продолжит падать и в 2030 году будет на 22% ниже, чем в КНР. Спрос на нефть в развитых странах останется стабильным", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Банк ожидает, что потребление газа в Китае в 2030 году вырастет относительно 2023 года на треть - до 521 миллиарда кубических метров, в Индии в условиях ограниченной приемной и распределительной газовой инфраструктуры - на 52%, до 97 миллиардов кубических метров. При этом в Европе потребление газа упадет на 12,5%, до 407 миллиардов кубических метров. Спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.
Мировое потребление нефти в 2025 году может составить 104 миллиона баррелей в день, что на 1% выше показателя 2024 года. К 2030 году аналитики банка прогнозируют рост спроса до 108 миллионов баррелей в день (+4%) за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6% до 17,5 миллиона баррелей в день) и Индии, где он вырастет на 24% и составит 6,95 миллиона баррелей в день. Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Европе выросли цены на газ
Вчера, 21:10
ВТБ ожидает, что ОПЕК+ останется балансирующим поставщиком на рынке нефти в ближайшие годы с целью поддержания цен на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей. "Для России это означает, что добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 миллионов тонн исходя из квоты в 9,2 миллиона баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 миллиона баррелей в день, что на 8% ниже пика 2019 года", - сообщил банк.
Рост добычи в США, как отмечает банк, остается ключевым риском для ОПЕК+, однако он будет ниже исторических уровней и в 2025 году достигнет 0,3-0,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 2%. "ВТБ не ожидает сильного влияния прихода администрации Трампа на добычу нефти в США в краткосрочном периоде. Например, озвученные планы по послаблениям на бурение в федеральных зонах и на шельфе потребуют времени на освоение компаниями", - подчеркивается в сообщении.
В 2025-2030 годах ВТБ ожидает цену нефти Brent в диапазоне 70-80 долларов за баррель. К росту цен может привести ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что сократит предложение нефти на мировом рынке примерно на 1 миллион баррелей в день, считает банк.
 
РОССИЯВТБГазНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала