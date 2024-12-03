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ФАО предупредила о трехкратном росте катастрофического голода в Газе

ФАО предупредила о трехкратном росте катастрофического голода в Газе - 03.12.2024, ПРАЙМ

ФАО предупредила о трехкратном росте катастрофического голода в Газе

Свыше 130 тысяч жителей Газы испытывают катастрофический голод, в ближайшие месяцы это число может утроиться, говорится в сообщении Продовольственной и... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T14:42+0300

2024-12-03T14:42+0300

2024-12-03T14:42+0300

сектор газа

фао

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РИМ, 3 дек – ПРАЙМ. Свыше 130 тысяч жителей Газы испытывают катастрофический голод, в ближайшие месяцы это число может утроиться, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Последняя интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), выпущенная в октябре, предупредила о риске голода для всего сектора Газа с ноября 2024 года по апрель 2025 года. Около 133 тысяч человек, или 6% населения, уже испытывают катастрофические уровни нехватки продовольствия (фаза 5 по IPC - ред.). Это означает, что у людей почти нет еды, и они не могут удовлетворить свои основные потребности. Ожидается, что в ближайшие месяцы это число почти утроится", - говорится в сообщении ФАО. В октябре оценки агентств ООН и НПО говорили о том, что 345 тысяч жителей сектора Газа столкнутся с катастрофическим уровнем голода, если на этой территории продолжатся боевые действия и гуманитарная помощь не увеличится. В ноябре ФАО отмечала, что комитет ООН по рассмотрению проблемы голода обнаружил высокую вероятность того, что голод уже начался или неизбежен в некоторых частях северной части Газы. В интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности специалисты выделяют пять категорий положения населения, в которых третья фаза означает продовольственный кризис, четвёртая фаза – чрезвычайную ситуацию, пятая фаза считается катастрофическим голодом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,3 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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сектор газа, фао