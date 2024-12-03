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Вагон-купе только для инвалидов отправится в первый рейс во вторник
Вагон-купе только для инвалидов отправится в первый рейс во вторник - 03.12.2024, ПРАЙМ
Вагон-купе только для инвалидов отправится в первый рейс во вторник
Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник, в Международный день инвалидов, сообщали РИА Новости в Федеральной... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T00:22+0300
2024-12-03T00:22+0300
2024-12-03T00:22+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник, в Международный день инвалидов, сообщали РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
РЖД уточнили, что такой вагон отправится впервые в рейс в составе фирменного поезда № 12 "Премиум" сообщением Москва - Анапа.
Интерактивную инсталляцию такого купейного вагона компания представила в рамках выставки "Транспорт России" в конце ноября текущего года. Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих ранее, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе, поясняли в ФПК. Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих.
Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире.
Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих.
ФПК рассказывали, что в создании и тестировании новинки принимали участие будущие пассажиры вагона – представители Всероссийского общества инвалидов.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АНАПА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
Вагон-купе только для инвалидов отправится в первый рейс во вторник
Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан отправится в первый рейс во вторник, в Международный день инвалидов, сообщали РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
РЖД уточнили, что такой вагон отправится впервые в рейс в составе фирменного поезда № 12 "Премиум" сообщением Москва - Анапа.
Интерактивную инсталляцию такого купейного вагона компания представила в рамках выставки "Транспорт России" в конце ноября текущего года. Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих ранее, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе, поясняли в ФПК. Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих.
Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире.
Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих.
ФПК рассказывали, что в создании и тестировании новинки принимали участие будущие пассажиры вагона – представители Всероссийского общества инвалидов.