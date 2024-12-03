https://1prime.ru/20241203/neft-853269443.html
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг" - 03.12.2024, ПРАЙМ
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"
Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:07+0300
2024-12-03T09:07+0300
2024-12-03T09:28+0300
энергетика
россия
казахстан
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/91/836389147_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_4b66ca0b5daeffbb53405ffb0cd16994.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на 80%, а также превратит Астану во "внутреннего врага" ОПЕК+, передает агентство РИА Новости.Согласно изданию, такое решение может создать проблемы для России и стать вызовом для ОПЕК+, лишив Москву доходов от транзитной инфраструктуры. Однако, наблюдатели отмечают, что угроза, представляемая Казахстаном, возможно, преувеличена, поскольку Астана является членом ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи.Отмечается, что Казахстан является значительным экспортером нефти, преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Перераспределение маршрутов будет затратным и приведет к увеличению стоимости транспортировки, что негативно отразится на прибыли производителей."Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — рассказал в беседе с изданием доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Опрошенные изданием эксперты заключили, что Казахстан не сможет конкурировать с Москвой на мировом энергетическом рынке, учитывая налаженные российской стороной поставки и контракты.
https://1prime.ru/20241130/kazakhstan-853213649.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/91/836389147_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a31a75e6f03c1ae537a766a1d7b20c33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"
Экономист Белхароев: Казахстан не направит всю свою нефть в обход России
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на 80%, а также превратит Астану во "внутреннего врага" ОПЕК+, передает
агентство РИА Новости.
Согласно изданию, такое решение может создать проблемы для России и стать вызовом для ОПЕК+, лишив Москву доходов от транзитной инфраструктуры. Однако, наблюдатели отмечают, что угроза, представляемая Казахстаном, возможно, преувеличена, поскольку Астана является членом ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи.
Отмечается, что Казахстан является значительным экспортером нефти, преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Перераспределение маршрутов будет затратным и приведет к увеличению стоимости транспортировки, что негативно отразится на прибыли производителей.
"Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — рассказал в беседе с изданием доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Опрошенные изданием эксперты заключили, что Казахстан не сможет конкурировать с Москвой на мировом энергетическом рынке, учитывая налаженные российской стороной поставки и контракты.
Казахстан взялся за нефть. Запад увидел в этом проблему для России