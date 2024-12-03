https://1prime.ru/20241203/neft-853269443.html

"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"

"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг" - 03.12.2024, ПРАЙМ

"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"

Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:07+0300

2024-12-03T09:07+0300

2024-12-03T09:28+0300

энергетика

россия

казахстан

нефть

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на 80%, а также превратит Астану во "внутреннего врага" ОПЕК+, передает агентство РИА Новости.Согласно изданию, такое решение может создать проблемы для России и стать вызовом для ОПЕК+, лишив Москву доходов от транзитной инфраструктуры. Однако, наблюдатели отмечают, что угроза, представляемая Казахстаном, возможно, преувеличена, поскольку Астана является членом ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи.Отмечается, что Казахстан является значительным экспортером нефти, преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Перераспределение маршрутов будет затратным и приведет к увеличению стоимости транспортировки, что негативно отразится на прибыли производителей."Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — рассказал в беседе с изданием доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Опрошенные изданием эксперты заключили, что Казахстан не сможет конкурировать с Москвой на мировом энергетическом рынке, учитывая налаженные российской стороной поставки и контракты.

https://1prime.ru/20241130/kazakhstan-853213649.html

казахстан

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россия, казахстан, нефть