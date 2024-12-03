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"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг" - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг" - 03.12.2024, ПРАЙМ
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"
Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:07+0300
2024-12-03T09:28+0300
энергетика
россия
казахстан
нефть
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на 80%, а также превратит Астану во "внутреннего врага" ОПЕК+, передает агентство РИА Новости.Согласно изданию, такое решение может создать проблемы для России и стать вызовом для ОПЕК+, лишив Москву доходов от транзитной инфраструктуры. Однако, наблюдатели отмечают, что угроза, представляемая Казахстаном, возможно, преувеличена, поскольку Астана является членом ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи.Отмечается, что Казахстан является значительным экспортером нефти, преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Перераспределение маршрутов будет затратным и приведет к увеличению стоимости транспортировки, что негативно отразится на прибыли производителей."Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — рассказал в беседе с изданием доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Опрошенные изданием эксперты заключили, что Казахстан не сможет конкурировать с Москвой на мировом энергетическом рынке, учитывая налаженные российской стороной поставки и контракты.
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россия, казахстан, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть
09:07 03.12.2024 (обновлено: 09:28 03.12.2024)
 
"В обход России": у Москвы появился неожиданный "враг"

Экономист Белхароев: Казахстан не направит всю свою нефть в обход России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Казахстан выразил намерение увеличить добычу нефти и экспорт через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволит сократить поставки через Россию более чем на 80%, а также превратит Астану во "внутреннего врага" ОПЕК+, передает агентство РИА Новости.
Согласно изданию, такое решение может создать проблемы для России и стать вызовом для ОПЕК+, лишив Москву доходов от транзитной инфраструктуры. Однако, наблюдатели отмечают, что угроза, представляемая Казахстаном, возможно, преувеличена, поскольку Астана является членом ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи.
Отмечается, что Казахстан является значительным экспортером нефти, преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Перераспределение маршрутов будет затратным и приведет к увеличению стоимости транспортировки, что негативно отразится на прибыли производителей.
"Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — рассказал в беседе с изданием доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Опрошенные изданием эксперты заключили, что Казахстан не сможет конкурировать с Москвой на мировом энергетическом рынке, учитывая налаженные российской стороной поставки и контракты.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Казахстан взялся за нефть. Запад увидел в этом проблему для России
30 ноября, 03:00
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАННефть
 
 
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