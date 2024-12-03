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Цены на нефть вечером ускорили рост - 03.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241203/neft-853300904.html
Цены на нефть вечером ускорили рост
Цены на нефть вечером ускорили рост - 03.12.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть вечером ускорили рост
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ
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2024-12-03T20:11+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.51 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,59%, до 73,69 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,83%, до 70,03 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 1%.В среду инвесторы будут оценивать данные об изменении запасов нефти в США. Ожидается, что за предыдущую неделю показатель снизился на 2,1 миллиона баррелей – до 426,3 миллиона. Рынки также продолжают ожидать в четверг проведения заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться решения о добыче стран-участниц.По словам аналитиков, на данный момент большое количество разнонаправленных факторов на нефтяном рынке балансируют друг друга."Укрепление доллара, особенно по отношению к валютам… таких стран как Индия и Китай, наряду с неопределенностью в отношении добычи ОПЕК+, уравновешивает зарождающиеся признаки экономического восстановления в Китае и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
20:11 03.12.2024
 
Цены на нефть вечером ускорили рост

Данные торгов: цены на нефть вечером ускорили рост до 3%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.51 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,59%, до 73,69 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,83%, до 70,03 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 1%.
В среду инвесторы будут оценивать данные об изменении запасов нефти в США. Ожидается, что за предыдущую неделю показатель снизился на 2,1 миллиона баррелей – до 426,3 миллиона. Рынки также продолжают ожидать в четверг проведения заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться решения о добыче стран-участниц.
По словам аналитиков, на данный момент большое количество разнонаправленных факторов на нефтяном рынке балансируют друг друга.
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"Укрепление доллара, особенно по отношению к валютам… таких стран как Индия и Китай, наряду с неопределенностью в отношении добычи ОПЕК+, уравновешивает зарождающиеся признаки экономического восстановления в Китае и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
 
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