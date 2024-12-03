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Цены на нефть вечером ускорили рост

Цены на нефть вечером ускорили рост - 03.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть вечером ускорили рост

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-03T20:11+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.51 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,59%, до 73,69 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,83%, до 70,03 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 1%.В среду инвесторы будут оценивать данные об изменении запасов нефти в США. Ожидается, что за предыдущую неделю показатель снизился на 2,1 миллиона баррелей – до 426,3 миллиона. Рынки также продолжают ожидать в четверг проведения заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться решения о добыче стран-участниц.По словам аналитиков, на данный момент большое количество разнонаправленных факторов на нефтяном рынке балансируют друг друга."Укрепление доллара, особенно по отношению к валютам… таких стран как Индия и Китай, наряду с неопределенностью в отношении добычи ОПЕК+, уравновешивает зарождающиеся признаки экономического восстановления в Китае и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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нефть, цены