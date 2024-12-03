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ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши
ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши - 03.12.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши
Российские военные нанесли удар по воинской части ВСУ в Ровненской области, где дислоцировались наемники из Польши. Об этом агентству РИА Новости заявил... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:53+0300
2024-12-03T09:57+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
наемники
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по воинской части ВСУ в Ровненской области, где дислоцировались наемники из Польши. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области... Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", - отметил собеседник издания.По словам Лебедева, удар также пришелся на расположение личного состава ВСУ в районе Киева, которых планировали отправить на границу с Белоруссией. Наконец, был нанесен удар по артиллерийским складам в Хмельницкой области, после чего произошла сильная детонация.
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вс россии, всу, наемники
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ, НАЕМНИКИ
09:53 03.12.2024 (обновлено: 09:57 03.12.2024)
 
ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши

Лебедев: ВС РФ ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по воинской части ВСУ в Ровненской области, где дислоцировались наемники из Польши. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области... Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", - отметил собеседник издания.
По словам Лебедева, удар также пришелся на расположение личного состава ВСУ в районе Киева, которых планировали отправить на границу с Белоруссией. Наконец, был нанесен удар по артиллерийским складам в Хмельницкой области, после чего произошла сильная детонация.
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