https://1prime.ru/20241203/podpole-853271091.html

ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши

ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши - 03.12.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши

Российские военные нанесли удар по воинской части ВСУ в Ровненской области, где дислоцировались наемники из Польши. Об этом агентству РИА Новости заявил... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:53+0300

2024-12-03T09:53+0300

2024-12-03T09:57+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

наемники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5fc3d9554f611353ffba84460315de.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по воинской части ВСУ в Ровненской области, где дислоцировались наемники из Польши. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области... Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", - отметил собеседник издания.По словам Лебедева, удар также пришелся на расположение личного состава ВСУ в районе Киева, которых планировали отправить на границу с Белоруссией. Наконец, был нанесен удар по артиллерийским складам в Хмельницкой области, после чего произошла сильная детонация.

https://1prime.ru/20241128/udar-853155969.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, всу, наемники