https://1prime.ru/20241203/roskachestvo-853265176.html

Роскачество рассказало о проблемах при онлайн-шоппинге

Роскачество рассказало о проблемах при онлайн-шоппинге - 03.12.2024, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о проблемах при онлайн-шоппинге

Совершая покупки в интернете, 15% россиян сталкивались с бракованными товарами, при этом в целом более чем у половины граждан возникали неприятности при... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T02:32+0300

2024-12-03T02:32+0300

2024-12-03T02:32+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Совершая покупки в интернете, 15% россиян сталкивались с бракованными товарами, при этом в целом более чем у половины граждан возникали неприятности при онлайн-шоппинге, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Исследование с множественным выбором проводилось среди 1,2 тысячи россиян, живущих в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек, из них 92% совершали покупки в онлайн-магазинах за последний год. "Неприятности при совершении заказа возникали у 53% россиян. Почти каждый пятый (19%) ответил, что приобретенный товар не соответствовал описанию на сайте. 15% сообщили, что товар оказался бракованным, 13% указали на недостоверную информацию о характеристиках товара", - говорится в сообщении. В свою очередь 9% россиян поделились тем, что получили неверное количество товара, 8% - сталкивались с техническими проблемами на сайте или в мобильном приложении и с невозможностью связаться с продавцом для решения проблемы, отметили в Роскачестве. При этом 7% граждан пожаловались на неэффективную работу службы поддержки клиентов и на просроченные товары, 6% остались недовольны неясными условиями возврата товара, получением подделки и недостоверной информацией о продавце или магазине, дополнили в организации. Уточняется, что продавцы затягивали сроки возврата товаров 5% россиян, 4% - столкнулись с проблемами с гарантией или обслуживанием товара, невыполнением продавцом обязательств по замене товара и с неадекватной реакцией продавца на претензии. У 3% граждан товар пришел без маркировки с датой изготовления, также 3% столкнулись с мошенничеством со стороны продавца и с проблемами с оплатой, 2% россиян указали другие сложности, добавили в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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