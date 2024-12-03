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Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США

Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США - 03.12.2024, ПРАЙМ

Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США

Решение президент Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера подорвало авторитет президентской власти в стране. Такое мнение высказал... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:11+0300

2024-12-03T09:11+0300

2024-12-03T09:12+0300

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джо байден

хантер байден

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение президент Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера подорвало авторитет президентской власти в стране. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Депутат уточнил, что теперь предшественникам Байдена понадобятся долгие годы для того, чтобы восстановить былой авторитет в глазах мирового сообщества. Более того, по его словам, Байден позволил себе соврать, ранее говорив о том, что не будет препятствовать правосудию даже когда дело касается его сына."Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин в Telegram-канале. Депутат подчеркнул, что многие страны постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в Соединенных Штатах, а потом президент страны с "правильной демократией" издает указ о помиловании человека, совершившего несколько преступлений, в том числе тяжких.Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.

https://1prime.ru/20241202/sud-853264234.html

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