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Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США
Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США - 03.12.2024, ПРАЙМ
Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США
Решение президент Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера подорвало авторитет президентской власти в стране. Такое мнение высказал... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:11+0300
2024-12-03T09:11+0300
2024-12-03T09:12+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение президент Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера подорвало авторитет президентской власти в стране. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Депутат уточнил, что теперь предшественникам Байдена понадобятся долгие годы для того, чтобы восстановить былой авторитет в глазах мирового сообщества. Более того, по его словам, Байден позволил себе соврать, ранее говорив о том, что не будет препятствовать правосудию даже когда дело касается его сына."Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин в Telegram-канале. Депутат подчеркнул, что многие страны постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в Соединенных Штатах, а потом президент страны с "правильной демократией" издает указ о помиловании человека, совершившего несколько преступлений, в том числе тяжких.Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.
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россия, сша, джо байден, хантер байден
РОССИЯ, США, Джо Байден, Хантер Байден
Володин раскрыл последствия решения Байдена помиловать сына для США
Володин: решение Байдена помиловать сына нанесло ущерб авторитету его власти
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение президент Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера подорвало авторитет президентской власти в стране. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутат уточнил, что теперь предшественникам Байдена понадобятся долгие годы для того, чтобы восстановить былой авторитет в глазах мирового сообщества. Более того, по его словам, Байден позволил себе соврать, ранее говорив о том, что не будет препятствовать правосудию даже когда дело касается его сына.
"Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин в Telegram-канале
.
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Депутат подчеркнул, что многие страны постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в Соединенных Штатах, а потом президент страны с "правильной демократией" издает указ о помиловании человека, совершившего несколько преступлений, в том числе тяжких.
Ранее американский лидер подписал указ о помиловании своего сына Байдена-младшего, против которого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нарушения при хранении оружия. Сообщалось, что он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
В то же время еще летом сам Байден отвергал возможность помилования сына.