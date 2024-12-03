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СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году

СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году

В 2025 году Украине может потребоваться финансовая помощь в размере порядка 126 миллиардов долларов для того, чтобы быть способной противостоять России на линии | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:38+0300

2024-12-03T08:38+0300

2024-12-03T08:38+0300

спецоперация на украине

россия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году Украине может потребоваться финансовая помощь в размере порядка 126 миллиардов долларов для того, чтобы быть способной противостоять России на линии фронта. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на украинского чиновника."Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России", - пишет газета. Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время предоставить Киеву военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Отмечается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.

https://1prime.ru/20241202/pomosch-853264370.html

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