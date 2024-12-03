Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241203/ukraina-853269163.html
СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году
СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году
В 2025 году Украине может потребоваться финансовая помощь в размере порядка 126 миллиардов долларов для того, чтобы быть способной противостоять России на линии | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:38+0300
2024-12-03T08:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году Украине может потребоваться финансовая помощь в размере порядка 126 миллиардов долларов для того, чтобы быть способной противостоять России на линии фронта. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на украинского чиновника."Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России", - пишет газета. Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время предоставить Киеву военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Отмечается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.
https://1prime.ru/20241202/pomosch-853264370.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
08:38 03.12.2024
 
СМИ: Киеву будет нужно 126 миллиарда долларов для ведения боя в 2025 году

WSJ: Украине может потребоваться $126 миллиардов для ведения боя в 2025 году

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году Украине может потребоваться финансовая помощь в размере порядка 126 миллиардов долларов для того, чтобы быть способной противостоять России на линии фронта. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на украинского чиновника.
"Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России", - пишет газета.
Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время предоставить Киеву военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Отмечается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.
Флаг США
США выделяют Украине новый пакет военной помощи
Вчера, 23:35
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала