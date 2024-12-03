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В Госдуме заявили, что Россия не примет "натовский договорняк" по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241203/ukraina-853269281.html
В Госдуме заявили, что Россия не примет "натовский договорняк" по Украине
В Госдуме заявили, что Россия не примет "натовский договорняк" по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что Россия не примет "натовский договорняк" по Украине
Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса. Такое заявление сделал... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:52+0300
2024-12-03T08:52+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее поступила информация, что, по словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине придется пойти на территориальные уступки России, чтобы огонь на фронте прекратился. Это будет сделано взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".В этой связи Ивлев отметил, что европейские политики, ушедшие в отставку, имеют тенденцию делать странные заявления. По его словам, подобные слова подтверждают, что НАТО находится в состоянии военного противостояния с Россией."Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - заявил политик в беседе с агентством РИА Новости.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
08:52 03.12.2024
 
В Госдуме заявили, что Россия не примет "натовский договорняк" по Украине

Генерал-майор Ивлев: Россия не примет "натовский договорняк" по Украине

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее поступила информация, что, по словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине придется пойти на территориальные уступки России, чтобы огонь на фронте прекратился. Это будет сделано взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".
В этой связи Ивлев отметил, что европейские политики, ушедшие в отставку, имеют тенденцию делать странные заявления. По его словам, подобные слова подтверждают, что НАТО находится в состоянии военного противостояния с Россией.
"Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - заявил политик в беседе с агентством РИА Новости.
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