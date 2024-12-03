https://1prime.ru/20241203/ukraina-853289990.html

Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине

Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ

Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу по разрешению украинского конфликта и достижению российских целей. Об этом | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:31+0300

2024-12-03T12:31+0300

2024-12-03T12:31+0300

спецоперация на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу по разрешению украинского конфликта и достижению российских целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.Ранее депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса.

https://1prime.ru/20241202/peskov-853252085.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина