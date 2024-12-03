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Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине
Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине
Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу по разрешению украинского конфликта и достижению российских целей. Об этом | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:31+0300
2024-12-03T12:31+0300
спецоперация на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу по разрешению украинского конфликта и достижению российских целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.Ранее депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса.
https://1prime.ru/20241202/peskov-853252085.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА
12:31 03.12.2024
 
Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине

Песков: Путин остается открыт для диалога для достижения целей России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу по разрешению украинского конфликта и достижению российских целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что Россия не намерена принимать "договорняк" государств-членов Североатлантического альянса по условиям разрешения украинского вопроса.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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