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Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки - 03.12.2024, ПРАЙМ
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки
Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T04:36+0300
2024-12-03T04:36+0300
недвижимость
бизнес
экономика
приморье
владивосток
рф
олег кожемяко
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает краевое правительство. Губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством зампредседателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева отметил, что дальневосточная ипотека пользуется популярностью у жителей Приморья. С помощью программы свыше 36 тысяч семей связали свою жизнь с этим регионом. При этом не все категории граждан подпадают под условия ипотеки. "Корпорация жилищного строительства края строит арендное жилье, и есть категории граждан, которые не могут его оформить по дальневосточной ипотеке из-за возраста. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку", – приводятся в сообщении слова Кожемяко. Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей.
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недвижимость, бизнес, приморье, владивосток, рф, олег кожемяко, владимир путин
Недвижимость, Бизнес, Экономика, Приморье, Владивосток, РФ, Олег Кожемяко, Владимир Путин
04:36 03.12.2024
 
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки

Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки для жителей Арктики

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает краевое правительство.
Губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством зампредседателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева отметил, что дальневосточная ипотека пользуется популярностью у жителей Приморья. С помощью программы свыше 36 тысяч семей связали свою жизнь с этим регионом. При этом не все категории граждан подпадают под условия ипотеки.
"Корпорация жилищного строительства края строит арендное жилье, и есть категории граждан, которые не могут его оформить по дальневосточной ипотеке из-за возраста. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесПриморьеВладивостокРФОлег КожемякоВладимир Путин
 
 
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