https://1prime.ru/20241203/vlasti-853267305.html
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки - 03.12.2024, ПРАЙМ
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки
Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T04:36+0300
2024-12-03T04:36+0300
2024-12-03T04:36+0300
недвижимость
бизнес
экономика
приморье
владивосток
рф
олег кожемяко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853267305.jpg?1733189766
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает краевое правительство.
Губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством зампредседателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева отметил, что дальневосточная ипотека пользуется популярностью у жителей Приморья. С помощью программы свыше 36 тысяч семей связали свою жизнь с этим регионом. При этом не все категории граждан подпадают под условия ипотеки.
"Корпорация жилищного строительства края строит арендное жилье, и есть категории граждан, которые не могут его оформить по дальневосточной ипотеке из-за возраста. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей.
приморье
владивосток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, приморье, владивосток, рф, олег кожемяко, владимир путин
Недвижимость, Бизнес, Экономика, Приморье, Владивосток, РФ, Олег Кожемяко, Владимир Путин
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки
Власти Приморья обсуждают создание региональной льготной ипотеки для жителей Арктики
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Власти Приморья обсуждают вопрос создания региональной льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки, сообщает краевое правительство.
Губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством зампредседателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева отметил, что дальневосточная ипотека пользуется популярностью у жителей Приморья. С помощью программы свыше 36 тысяч семей связали свою жизнь с этим регионом. При этом не все категории граждан подпадают под условия ипотеки.
"Корпорация жилищного строительства края строит арендное жилье, и есть категории граждан, которые не могут его оформить по дальневосточной ипотеке из-за возраста. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей.