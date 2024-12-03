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Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 03.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале вторника снижается до 14,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:03+0300
2024-12-03T10:03+0300
2024-12-03T10:06+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале вторника снижается до 14,60 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 14,60 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 14,60
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале вторника снижается до 14,60 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 14,60 рубля.