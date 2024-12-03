https://1prime.ru/20241203/zakharova-853270316.html
Захарова рассказала, как Киев саботирует процесс обмена пленными
Захарова рассказала, как Киев саботирует процесс обмена пленными - 03.12.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как Киев саботирует процесс обмена пленными
Киевский режим на постоянной основе саботирует процесс обмена пленными, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:28+0300
2024-12-03T09:28+0300
2024-12-03T09:28+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Киевский режим на постоянной основе саботирует процесс обмена пленными, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Telegram-канале.В этой связи он упомянула, что украинское руководство не хочет забирать 630 пленных граждан своей страны. По ее словам, создается впечатление, что эти люди просто не нужны украинскому лидеру Владимиру Зеленскому."Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - написала она. Российский политик призвала не верить информации о том, что процесс обмена пленными якобы тормозит Россия, так как это является "заслугой" киевского режима.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале разместила список украинских военнопленных, находящихся в России уже более года. В перечень вошли 630 фамилий. Москалькова выразила надежду на то, что в скором времени обмен будет совершен.
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россия, украина, пленные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, пленные
Захарова рассказала, как Киев саботирует процесс обмена пленными
Захарова: киевский режим не хочет забирать своих же военнослужащих из плена
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Киевский режим на постоянной основе саботирует процесс обмена пленными, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Telegram-канале
.
В этой связи он упомянула, что украинское руководство не хочет забирать 630 пленных граждан своей страны. По ее словам, создается впечатление, что эти люди просто не нужны украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - написала она.
Российский политик призвала не верить информации о том, что процесс обмена пленными якобы тормозит Россия, так как это является "заслугой" киевского режима.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале
разместила список украинских военнопленных, находящихся в России уже более года. В перечень вошли 630 фамилий. Москалькова выразила надежду на то, что в скором времени обмен будет совершен.
Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова