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Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"
После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:57+0300
2024-12-04T11:57+0300
2024-12-04T11:57+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru.Согласно изданию, владельцы "серых" китайских авто сталкиваются с трудностями в ремонте, блокировке функций, сложностями с запчастями и отсутствием русификации программного обеспечения.Кроме того, китайские автомобили являются "компьютерами на колесах", и множество функций могут быть отключены или включены удаленно. Для использования всех функций необходим мастер-аккаунт, который может быть создан только китайскими пользователями, одобренными производителем.Решать проблему мастер-аккаунта приходится всем без исключения владельцам китайских премиумов для внутреннего рынка, и не всегда это удается сделать успешно, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241203/avto-853255664.html
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россия, китай, авто
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает
портал AutoNews.ru.
Согласно изданию, владельцы "серых" китайских авто сталкиваются с трудностями в ремонте, блокировке функций, сложностями с запчастями и отсутствием русификации программного обеспечения.
Кроме того, китайские автомобили являются "компьютерами на колесах", и множество функций могут быть отключены или включены удаленно. Для использования всех функций необходим мастер-аккаунт, который может быть создан только китайскими пользователями, одобренными производителем.
Решать проблему мастер-аккаунта приходится всем без исключения владельцам китайских премиумов для внутреннего рынка, и не всегда это удается сделать успешно, заключили в издании.
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