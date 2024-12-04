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Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич" - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"
После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:57+0300
2024-12-04T11:57+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru.Согласно изданию, владельцы "серых" китайских авто сталкиваются с трудностями в ремонте, блокировке функций, сложностями с запчастями и отсутствием русификации программного обеспечения.Кроме того, китайские автомобили являются "компьютерами на колесах", и множество функций могут быть отключены или включены удаленно. Для использования всех функций необходим мастер-аккаунт, который может быть создан только китайскими пользователями, одобренными производителем.Решать проблему мастер-аккаунта приходится всем без исключения владельцам китайских премиумов для внутреннего рынка, и не всегда это удается сделать успешно, заключили в издании.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
11:57 04.12.2024
 
Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"

Эксперт Родионов рассказал, какие китайские модели и как превращаются в "кирпич"

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанк#Посетитель автосалона
#Посетитель автосалона - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru.
Согласно изданию, владельцы "серых" китайских авто сталкиваются с трудностями в ремонте, блокировке функций, сложностями с запчастями и отсутствием русификации программного обеспечения.
Кроме того, китайские автомобили являются "компьютерами на колесах", и множество функций могут быть отключены или включены удаленно. Для использования всех функций необходим мастер-аккаунт, который может быть создан только китайскими пользователями, одобренными производителем.
Решать проблему мастер-аккаунта приходится всем без исключения владельцам китайских премиумов для внутреннего рынка, и не всегда это удается сделать успешно, заключили в издании.
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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