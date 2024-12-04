https://1prime.ru/20241204/avto-853314382.html

Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"

Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич" - 04.12.2024, ПРАЙМ

Названы китайские авто, которые грозят превратиться в "кирпич"

После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:57+0300

2024-12-04T11:57+0300

2024-12-04T11:57+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. После ухода мировых брендов россияне все чаще заглядываются на китайские авто, в том числе ввезенные в страну неофициально, передает портал AutoNews.ru.Согласно изданию, владельцы "серых" китайских авто сталкиваются с трудностями в ремонте, блокировке функций, сложностями с запчастями и отсутствием русификации программного обеспечения.Кроме того, китайские автомобили являются "компьютерами на колесах", и множество функций могут быть отключены или включены удаленно. Для использования всех функций необходим мастер-аккаунт, который может быть создан только китайскими пользователями, одобренными производителем.Решать проблему мастер-аккаунта приходится всем без исключения владельцам китайских премиумов для внутреннего рынка, и не всегда это удается сделать успешно, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241203/avto-853255664.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто