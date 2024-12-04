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Путин объяснил рост популярности китайских автомобилей
Путин объяснил рост популярности китайских автомобилей - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил рост популярности китайских автомобилей
Китайские товары стали качественнее и дешевле, особенно в сфере автомобильной промышленности, заявил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:04+0300
2024-12-04T17:04+0300
2024-12-04T17:20+0300
экономика
россия
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авто
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Китайские товары стали качественнее и дешевле, особенно в сфере автомобильной промышленности, заявил глава государства Владимир Путин."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге", - сказал он во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Путин также отметил, что китайские производители смогли привлечь опытных специалистов и создать лучшую продукцию по сравнению с европейскими производителями. Президент поздравил китайских производителей с их блестящими результатами в автопроме.Президент высказал свое недовольство по поводу попыток Европы и других стран ограничить импорт китайских автомобилей. Он считает, что такие меры являются неправильными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности.
https://1prime.ru/20241203/avto-853255516.html
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россия, китай, авто, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Владимир Путин
Путин объяснил рост популярности китайских автомобилей
Путин о популярности авто из КНР: китайские товары стали качественнее и дешевле
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Китайские товары стали качественнее и дешевле, особенно в сфере автомобильной промышленности, заявил глава государства Владимир Путин.
"Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге", - сказал он во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин также отметил, что китайские производители смогли привлечь опытных специалистов и создать лучшую продукцию по сравнению с европейскими производителями. Президент поздравил китайских производителей с их блестящими результатами в автопроме.
Президент высказал свое недовольство по поводу попыток Европы и других стран ограничить импорт китайских автомобилей. Он считает, что такие меры являются неправильными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности.
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