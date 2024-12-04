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"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена

"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена

Администрация президента США Джо Байдена и его семья утратят возможность зарабатывать деньги на Украине, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T23:20+0300

2024-12-04T23:20+0300

2024-12-04T23:36+0300

политика

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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена и его семья утратят возможность зарабатывать деньги на Украине, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, семья Байдена "отсидела" на Украине свои десять лет и теперь не вернется туда."Это начало конца для семьи Байдена. <...> Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен", — отметил Меркурис.Победивший в президентской гонке в США Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом страны вместо Байдена, то украинский конфликт никогда бы не начался. Трамп также утверждал, что в случае избрания президентом сможет добиться урегулирования всего в течение 24 часов.

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сша, украина, джо байден, хантер байден