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"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена - 04.12.2024, ПРАЙМ
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"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена
"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена
Администрация президента США Джо Байдена и его семья утратят возможность зарабатывать деньги на Украине, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T23:20+0300
2024-12-04T23:36+0300
политика
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена и его семья утратят возможность зарабатывать деньги на Украине, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, семья Байдена "отсидела" на Украине свои десять лет и теперь не вернется туда."Это начало конца для семьи Байдена. &lt;...&gt; Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен", — отметил Меркурис.Победивший в президентской гонке в США Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом страны вместо Байдена, то украинский конфликт никогда бы не начался. Трамп также утверждал, что в случае избрания президентом сможет добиться урегулирования всего в течение 24 часов.
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сша, украина, джо байден, хантер байден
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден, Хантер Байден
23:20 04.12.2024 (обновлено: 23:36 04.12.2024)
 
"Начало конца". На Западе рассказали, что ждет семью Байдена

Аналитик Меркурис: периоду обогащения семьи Байдена на Украине настал конец

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена и его семья утратят возможность зарабатывать деньги на Украине, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, семья Байдена "отсидела" на Украине свои десять лет и теперь не вернется туда.
"Это начало конца для семьи Байдена. <...> Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен", — отметил Меркурис.
Победивший в президентской гонке в США Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом страны вместо Байдена, то украинский конфликт никогда бы не начался. Трамп также утверждал, что в случае избрания президентом сможет добиться урегулирования всего в течение 24 часов.
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