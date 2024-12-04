https://1prime.ru/20241204/dajdzhest-853304222.html

Дайджест российских СМИ - 4 декабря

Дайджест российских СМИ - 4 декабря - 04.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 4 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T04:30+0300

2024-12-04T04:30+0300

2024-12-04T04:30+0300

россия

рф

украина

южная корея

владимир путин

михаил мишустин

юн сок ёль

верховный суд

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853304222.jpg?1733275825

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Их не нужно жалеть, ведь и сами они не жалеют - Как бойцы в ЦИТО пережили приезд Владимира Путина - 3 декабря президент России Владимир Путин приехал в АО "ЦИТО" и в Международный день инвалидов встретился с бойцами, ставшими инвалидами во время СВО. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников — об этих людях. - От ворот переворот - Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, мотивировав это необходимостью защитить "конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи" внутри страны. Неожиданное решение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, а также проведение митингов, временно отбросило страну в эпоху военных диктатур прошлого века. - Объемы стройки выросли на бумагах - Акции девелоперских компаний популярны и у продавцов, и у покупателей - Серьезное падение стоимости акций крупных застройщиков жилья спровоцировало высокую активность инвесторов по покупке их бумаг. В ноябре 2024 года объем торгов акциями "Самолета" стал максимальным за всю историю, а группы ПИК — с осени 2021 года. - "Черная пятница" пострадала от растяжения - Увеличение периода скидок снизило активность покупателей - Трансформация "Черной пятницы" из краткосрочного в длительный период скидок снизила к ней интерес потребителей. Число покупок непродовольственных товаров непосредственно за три основных скидочных дня сократилось на 5–6% год к году, а трафик в торговых центрах упал на 4%. - Каркас для трех триллионов - В правительстве обсудили планы достижения технологического лидерства РФ - Белый дом во вторник на очередной стратегической сессии обсудил вопросы увязки обновляемых нацпроектов с целями технологического развития. В целом, как объявил глава правительства Михаил Мишустин, "каркас" для работы по обеспечению технологического лидерства РФ практически готов. - ИИ прогонит грамотных с биржи труда - Большие языковые модели готовы сократить дефицит работающих с текстами на 80% - На фоне дискуссий о росте производительности труда как способе снять остроту долгосрочного кадрового дефицита в российской экономике Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС оценил перспективы применения уже существующей технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для отдельных отраслей. - Строительный мусор спрячут в сотне госинформсистем - В Госдуму внесен законопроект об обращении со старыми обоями и битыми кирпичами - Группа депутатов внесла в Госдуму долгожданный законопроект о строительном мусоре: его предлагается учитывать на региональном уровне по тем же принципам, что сейчас применяются в сфере обращения твердых коммунальных отходов. - Экономика с неявными причинами охлаждения - Мониторинг ВВП - В свежем выпуске "Мониторинга экономической ситуации" аналитики Института Гайдара (ИЭП) опубликовали свои оценки того, в какой части экономического цикла находится сейчас РФ. Они напоминают, что, хотя понимание этого принципиально важно для всех экономических агентов, поскольку должно определять стратегию их действий, применение концепции экономического цикла в макроэкономическом анализе связано с серьезной проблемой — данный показатель является ненаблюдаемым. - Некому судить - Служители Фемиды поговорили о борьбе с кадровым дефицитом - Участники пленарного заседания Совета судей во вторник обсуждали дефицит финансирования судебной системы и проблемы с кадрами. На сегодня в России вакантна почти пятая часть всех судейских должностей, подсчитали в судебном департаменте при Верховном суде. - Прокуроры изучили Крымский мост - Дело о теракте передано в военный суд - Восемь фигурантов резонансного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года завершили ознакомление с материалами дела, после чего обвинительное заключение по нему было утверждено Генеральной прокуратурой России. Следствие убеждено, что собрало достаточно доказательств причастности фигурантов к теракту, а дело из надзора уже поступило в Южный окружной военный суд. - В деле замминистра взят израильский след - Алексея Семенова арестовали, заподозрив в подготовке отъезда за границу - Как стало известно "Ъ", ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, арестованного по обвинению в мошенничестве, следствие оценивает в сумму более 240 млн руб. Основанием же для заключения экс-чиновника под стражу стало наличие у него вида на жительство в Израиле - Много пили и многих убили - Дело о резне в селе Деревянном слушается в суде - Как стало известно "Ъ", в Верховном суде Карелии начался процесс по резонансному делу об убийстве семи человек в небольшом селе Деревянном. Все три фигуранта — ранее неоднократно судимые жители республики. Один из них отправился на СВО из колонии штурмовиком, а вернувшись домой лечить полученные в боевых действиях раны, совершил целую серию особо тяжких преступлений. - Двойка по экстремизму - Школьников предложено тестировать на склонность к деструктивным действиям - Российских школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект соответствующих поправок к законодательству. - Дочь за отца - Анастасия Боцан-Харченко заменит Владимира Жириновского в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР - Как стало известно "Ъ", дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026. Эту информацию подтвердил "Ъ" заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов. - Сирии предложили рассчитывать на себя - "Хезболла" медлит с оказанием помощи Дамаску - Ливанская группировка "Хезболла" не будет направлять дополнительные силы в Сирию на фоне масштабного наступления исламистов. На это указали источники западных СМИ внутри шиитской военизированной организации. Немногочисленные группы проиранских боевиков прибывают на помощь правительству в Дамаске, но со стороны соседнего Ирака - "Грузинская мечта" поскользнулась на европейской тропинке - Власти Грузии продолжают противостоять самому серьезному кризису за 12 лет правления - Протесты на улицах Тбилиси, периодически перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с силовиками, не утихают. При этом обе стороны конфликта — и власти, и оппозиционеры — пока лишь повышают ставки. - Киев ждет особого приглашения - В НАТО уходят от ответа о перспективах членства Украины в альянсе - В Брюсселе 3 декабря открылось заседание министров иностранных дел стран НАТО, на котором основной темой дискуссий стали поддержка Украины и перспективы урегулирования конфликта. Встреча дипломатов состоялась в тот момент, когда команда будущего президента США республиканца Дональда Трампа занята разработкой плана по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. - Цены не греют Европу - Газ продолжает дорожать - Цены на газ в Европе растут до годовых максимумов на фоне ожидания новой волны похолодания на этой и следующей неделях. Пока нет причин ожидать, что повышательный тренд на европейском газовом рынке изменится: запасы в ПХГ ниже уровня 2023 года, а рынок готовится к окончанию поставок из РФ с января 2025 года. - Лизинг дошел до пика изъятий - За неплатежи досрочно вышло из оборота более 52 тыс. единиц колесной техники - К началу ноября 2024 года количество техники, изъятой лизинговыми компаниями по причине хронических неплатежей, достигло 52 тыс. единиц, увеличившись за год в несколько раз. Впрочем, участники отрасли уверены, что это пиковое значение для сегмента, связанное с договорами 2022–2023 годов, заключенными на рискованных условиях, в 2025 году изъятия не будут столь активными. - Ставки придавили долговой рынок - Эмитенты облигаций сокращают сроки и объемы размещений - В последний осенний месяц резко сократилась активность эмитентов на долговом рынке: объем рыночных размещений корпоративных облигаций упал на 43% по сравнению с октябрем, до 286 млрд руб., что на 9% меньше, чем в ноябре 2023 года. - Электронике припаяли плату - Льготную ставку налога на прибыль для производителей подняли до 8% - Принят закон, который повышает льготную ставку налога на прибыль для производителей радиоэлектроники на 5 процентных пунктов, до 8%, в 2025–2027 годах. - В "Семейной ипотеке" растет концентрация - Изменение госпрограммы вытеснит небольшие банки из нее - Усовершенствование программы "Семейная ипотека" в части автоматического распределения лимитов позволит избежать приостановки выдач банками. С этой проблемой оформляющие ипотеку граждане неоднократно сталкивались в этом году. - Страховщик вызвал "Семейного доктора" - Одну из старейших частных клиник купило "Альфастрахование" - Крупный игрок на рынке дополнительного медицинского страхования компания "Альфастрахование" выкупила частные клиники "Семейный доктор". Они будут интегрированы в сеть "Альфа-Центр здоровья", которая также принадлежит страховой компании. - ИИ оставляют без гонорара - Нейросети предложено лишить авторских - Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Из-за подобных произведений, созданных ИИ с использованием образов известных артистов, последние недополучают около 3,5 млрд руб. в год. - Carlsberg вынесло из "Балтики" - Датский концерн объявил о продаже активов в России - Спустя почти сутки после того, как российские власти вывели из временного госуправления пивоваренную компанию "Балтика", владелец этого бизнеса — датский концерн Carlsberg сообщил о продаже актива оценочно за 34 млрд руб. Покупателями выступают неназванные топ-менеджеры. - "Если в каком-то секторе идет коррекция, то всегда есть другой" - Гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов о спросе на полимеры и потенциале рынка - На фоне санкций российские нефтехимические компании делают ставку на внутренний рынок. В РФ объем переработки полимеров продолжает расти, хотя темпы замедляются, а вместо строительства драйвером спроса становится автопром. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Модернизация "Северной верфи" обойдется ОСК в 100 млрд рублей - Это позволит предприятию активнее строить гражданские суда - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сформировала основные параметры модернизации входящего в ее состав предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. - Президент Южной Кореи ввел военное положение и закрыл парламент - Эксперты считают его поведение неадекватным - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Его указ о военном положении также предполагает приостановку работы парламента. - Нехватка судей в России выросла до 20% - Сейчас некомплект составляет почти 6500 кадров - Некомплект в кадрах среди федеральных и мировых судей в России достиг 20% от общего числа судейского корпуса. В настоящий момент количество вакантных должностей – 6491, рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов. - В половине регионов РФ пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств - За 1,5 года больше всего случаев было в Крыму, Башкирии и Ульяновской области - Пациенты с редкими заболеваниями из 43 российских регионов в 2023–2024 гг. добивались препаратов через суды. Это следует из анализа судебной практики в 85 регионах (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), подготовленного юристом, членом экспертного совета Госдумы по охране здоровья по орфанным (редким) заболеваниям Натальей Смирновой. - Ограничение строительства в поймах рек минимизирует последствия паводков - Несмотря на запрет, там возводят жилые и садовые дома, считают в Росводресурсах - Для минимизации последствий паводков и наводнений необходимо ограничить строительство в поймах рек, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов. - Власти ожидают недополучения доходов в 17 регионах по итогу года - В некоторых субъектах наибольшая часть поступлений от УСН тратится на налоговые льготы по этому спецрежиму - По итогам 2024 г. невыполнение бюджетных параметров региональных бюджетов ожидается в 17 субъектах РФ – в основном из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций, следует из материалов ФНС к круглому столу "Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности", прошедшему 28 ноября (есть у "Ведомостей", их подлинность подтвердил участник дискуссии). -Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году - Скажутся меры ЦБ по охлаждению рынка, инфляция, высокие ставки и динамика реальных доходов - Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 г. могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн руб. Такой прогноз дал зампред правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!". - Юристы испугались за свободу арбитража в России - Государственные суды все чаще переоценивают решения третейских - Российские реалии стали воздействовать на теоретические основы понятий, на которых базируется система международного арбитража в стране, посягая на ее свободу. Такое мнение высказала партнер юрфирмы Alumni Partners Елена Трусова на Арбитражной конференции ICC Russia 3 декабря. - Сирийские боевики продолжают попытки наступления на Хаму - Курдские ополченцы могут открыть против правительственных сил второй фронт - Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в России) и союзная им "Свободная сирийская армия" пытаются продолжать наступление в провинции Хама и находятся в 6 км от одноименного административного центра, передает агентство Anadolu. - Китай отрезал США от важных для хайтека материалов - Это стало ответом на последний масштабный пакет санкций США по чипам - Министерство коммерции КНР объявило 3 декабря о полном запрете поставок в США ряда товаров двойного назначения (могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах), в частности изделий, связанных с галлием, германием, сурьмой и неназванными сверхтвердыми материалами. - Украине требуется $126 млрд на продолжение боевых действий в 2025 году - Но Дональд Трамп намерен переложить помощь Киеву на Европу - Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Указанная сумма гораздо больше той, что западные страны согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. - Рыболовы ожидают резкого снижения вылова минтая в Беринговом море - В этом году он может уменьшиться на четверть из-за сложной промысловой обстановки - Вылов минтая в Беринговом море – одном из основных российских регионов добычи этого вида рыбы – в 2024 г. снизится почти на четверть в сравнении с 2023 г. до 475 000–480 000 т. - В России разработана концепция регулирования оборота промышленных данных - Впоследствии на ее основе планируется разработка отдельного законопроекта - Минпромторг подготовил концепцию управления промышленными данными, в которой сформулировал принципы их сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель министерства. - Fplus выпустит первые отечественные принтеры формата A3 - Они могут потребоваться инженерам, строителям и картографам вместо техники ушедших HP, Kyocera и Canon - Российский производитель электроники Fplus представил первые многофункциональные устройства (МФУ, объединяют в себе принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3. - Биржевая торговля углем в России в этом году выросла в 5 раз - Угольщики стремятся расширить продажи на внутреннем рынке на фоне падения экспорта - Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе – ноябре 2024 г. вырос в 5,4 раза год к году, сообщил журналистам 3 декабря старший вице-президент биржи Антон Карпов. - Столичная мэрия выставила на продажу по 1 рублю сразу пять площадок в Москве - На этих участках можно построить почти 90 000 кв. м объектов для легкой и тяжелой промышленности - Мэрия Москвы объявила торги на поиск инвесторов, которые в рамках программы Масштабных инвестиционных проектов (МАИП) построят на пяти участках на 10 га производственные объекты для нужд легкой и тяжелой промышленности общей площадью 87 000 кв. м. - Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов "Почте России" - Розничные продажи в почтовых отделениях показали "отрицательную рентабельность", говорят они - Издательский дом "Иванов Монамс медиа" ("Наша история", "Народный совет", "Тещин язык", "Дачный сезон" и др.), "Шкулев холдинг" ("Антенна-Телесемь") и ИД "Лев" с 1 декабря приостановили принятие новых заказов "Почты России" на поставку газет и журналов для продажи в розницу и, как следствие, их отгрузку. - Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter проведет pre-IPO - Компания разместит на площадке Мосбиржи 20% акций на 660 млн рублей - Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter – АО "Экзалтер" планирует провести pre-IPO на площадке Мосбиржи Moex Start, рассказала "Ведомостям" член совета директоров компании и исполнительный директор агентства Exalter Анна Петрик. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Время Эрмитажа - Михаил Пиотровский: Главное, что делает музей, — задает интеллигентный подход ко всем проблемам - Итоги уходящего года, планы на будущий, выставочная политика, новые отношения с посетителем — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел вчера в прямом эфире часовую интернет-встречу с поклонниками. - Растет и колесится - Россияне стали больше занимать на ремонт автомобиля - Средняя сумма займа под залог автомобиля в России выросла за девять месяцев на 17%, рассказали "Российской газете" в финтех-сервисе CarMoney. Существеннее всего увеличились суммы на автозаймы, которые люди берут на ремонт своей машины и квартиры: запчасти и стройматериалы заметно подорожали. - Возмещению есть пределы - В ЦБ объяснили изменение взыскания долгов в обход суда - Банк России, минюст и Федеральная нотариальная палата совместно готовят предложения по изменению законодательства, которые потенциально ограничат возможность кредиторов взыскивать долги с помощью исполнительной надписи нотариуса, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ЦБ. - Час Марин - Сегодня парламент Франции обсудит вотум недоверия правительству - Прошло всего два месяца после назначения Мишеля Барнье на пост главы французского правительства, и вот реальная угроза отправиться в отставку нависла над ним и над его с большим трудом сформированным кабинетом министров. Причина? - Детектив с дипломом - Новый закон о частной охранной деятельности призван повысить уровень безопасности граждан - Профессионал с профильным образованием и необходимыми навыками — таким должен быть сотрудник ЧОПа в соответствии с Законом "О частной охранной деятельности", который сегодня публикует "Российская газета". - Жить наукой - Владимир Путин дал советы молодым ученым - Президент РФ Владимир Путин вчера встретился с участниками IV Конгресса молодых ученых. Во время этого общения на серьезные научные темы нашлось место и шуткам. Вначале президент сообщил, что планирует в ближайшие дни собрать Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, чтобы обсудить высокотехнологичное развитие страны. - Дела идут на поправку - Валентина Матвиенко предложила кабмину упорядочить прохождение законов через парламент - Законодательный процесс нельзя превращать в "лоскутное одеяло", когда изменения в базовые законы вносятся десятками поправок. Необходимо исключить и практику "паровозов", когда к принятому в первом чтении документу прицепляют не связанные с его изначальной концепцией поправки. - Работа в синхронном режиме - Михаил Мишустин заявил о готовых планах достижения технологического лидерства - У правительства практически сформирован каркас из документов для дальнейшей работы по достижению технологического лидерства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Восемь профильных нацпроектов подготовлены и в ближайшее время будут представлены президентскому совету. - Жизнь в обмен - Украинские военнопленные просто не нужны Украине - Новость омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, заставляет задуматься о том, почему представляющийся президентом Украины гражданин Зеленский отказывается забирать 630 военнопленных ВСУ. - Расставили акценты - "Петербургский диалог" о том, что изменится после выборов в США - В Сочи состоялось заседание рабочей группы СМИ форума "Петербургский диалог" на тему: "Выборы США. Что изменится?". По словам гендиректора Общественного телевидения России, президента Всемирной ассоциации русской прессы, руководителя рабочей группы Виталия Игнатенко, потребность общества состоит в правильности оценки сегодняшней ситуации. - До последней бочки - Производителей топлива поддержат, нефтяникам увеличат налоги - Правительство с 2025 года меняет некоторые условия налогообложения для нефтегазовой отрасли. С одной стороны, нефтепереработка получит поддержку, а производители сжиженного природного газа (СПГ) — стимулы для развития. С другой — нефтедобывающие компании ожидает рост налоговой нагрузки. - Судим мягче - Председатель ВС России Ирина Подносова сообщила о снижении количества уголовных дел - Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила, что в этом году снизилось количество уголовных дел, рассмотренных судами. А главная тенденция развития законодательства: гуманизация. Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания Совета судей России — большого судейского форума, который проходит регулярно. - Подарок возврату не подлежит - Верховный суд РФ объяснил, какую сделку можно назвать притворной - Исключительно полезное для граждан разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересмотрел итоги спора о серьезном и дорогом подарке, который сначала был сделан, а спустя время человек об этом подарке пожалел и попытался этот подарок отменить. - Заем на чужое имя - Задержаны хакеры, которые вешали на людей кредиты - МВД России официально сообщило, что его сотрудники пресекли деятельность хакеров, оформлявших на граждан займы через взломанные аккаунты на портале государственных услуг. — Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, — заявили в полицейском ведомстве. - Ледокол проверят в бассейне - Николай Патрушев: В России должна быть создана качественно новая морская техника - Самый большой бассейн в мире для испытания всех типов моделей судов и кораблей, новейшие тренажеры, полностью повторяющие рубку атомных ледоколов и буровые платформы, показали помощнику президента Николаю Патрушеву во время его рабочей поездки в Санкт-Петербург. - Яд в доме - Отец четырех умерших под Красноярском детей признал вину - Как сообщили сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, отцу мальчика и трех девочек, погибших из-за отравления, предъявлено обвинение. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности, мужчина дал подписку о невыезде. - Смена вывески - В аутлетах растет число посетителей - Поток покупателей в магазинах-аутлетах растет и в следующем году может вернуться к уровню 2019 года. Такие торговые комплексы, торгующие одеждой известных брендов со скидками, не только не закрылись после ухода западных компаний, но и неплохо себя чувствуют. - Недолгое перемирие - Израиль и "Хезболла" вновь обменялись ударами - Израиль и "Хезболла" наносят новые взаимные удары и обвиняют друг друга в срыве мирных договоренностей. Как и прогнозировали эксперты, перемирие на Ближнем Востоке оказалось недолгим и продержалось лишь неделю. Ливанские власти сообщают, что по меньшей мере 11 человек погибли в результате израильских обстрелов. - "Хромая утка" по-пекински - В Китае главе МИД ФРГ дали понять, что не стоит переоценивать свои возможности - Отправляясь с визитом в Китай, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намеревалась в привычной для нее манере высказать недовольство и объяснить Пекину, что и как он должен "правильно" делать. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Дача наказаний - ФНС начислила в 2,5 раза больше пеней и штрафов в 2024 году - Налоговая начислила гражданам и бизнесу за десять месяцев этого года в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м: 783 млрд рублей. Это исторический рекорд. Причина — в усилении контроля, а также в увеличении ключевой ставки, от которой зависит размер санкций. - Продолжение исследуют - В Кремле не видят оснований для переговоров с Киевом - Оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие страны предлагают стать площадкой для подобного диалога, в частности Катар, и в Кремле признательны Дохе за готовность стать посредником. - Трагедия положения - Из-за чего в Южной Корее резко вспыхнул политический кризис - Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, которое президент страны ввёл 3 декабря. Парламент до этого также не поддержал решения Юн Сок Ёля об установлении такого правового режима в республике. Глава государства его объявил из-за "попытки госпереворота" и якобы связей оппозиции с КНДР. - Весомые отношения - Партнёры БРИКС получат этот статус с 1 января - Страны — партнёры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года, подтвердил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Кроме того, помимо Таиланда, Малайзии и Индонезии приглашение принял и Вьетнам, уточнил он. Таким образом, страны АСЕАН составят значительную часть будущих партнёров объединения. - Точечная недостаточность - Президент на встрече с бойцами СВО поручил расширить сети профильных центров - В регионах России расширят сеть высококачественных центров протезирования и реабилитации, разработают программу для подготовки кадров в этой сфере. Соответствующее поручение Владимир Путин дал правительству 3 декабря на встрече с военнослужащими — участниками СВО. - "Загнать врагов подальше в стойло, чтоб не выходили" - Как артиллеристы прикрывают наступление пехоты на кураховском направлении - Вооружённые силы России ведут активные наступательные действия на кураховском направлении. Так, 3 декабря было освобождено очередное село — Романовка. Штурмовики действуют при постоянной огневой поддержке артиллерии, на фоне падения активности ствольной артиллерии врага. - Не для передач: в Израиле зависла инициатива по поставкам оружия Киеву - Ранее замглавы МИД страны Шарен Хаскель выдвинула проект о военной помощи Украине - В правительстве Израиля не обсуждают передачу Украине российского оружия, якобы захваченного военными у подразделений "Хезболлы" и ХАМАС. Об этом "Известиям" заявили в офисе премьера Беньямина Нетаньяху и в парламенте. - Держать формирования - Атака террористов в Сирии готовилась около года - Сирийская армия столкнулась с атаками проамериканских курдских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Это произошло на фоне продолжающихся ударов террористических формирований в Идлибе, Алеппо и Хаме. Сирийские военные противостоят боевикам при поддержке ВКС России. - Премьеры над Парижем - Чего ждать от Макрона при отставке правительства Франции - Французский парламент впервые с 1962 года может проголосовать за вотум недоверия правительству, после того как премьер-министр Мишель Барнье решил утвердить бюджет соцстрахования в обход национального собрания. Правые и левые партии по отдельности уже инициировали процедуру. - Подтверждение следует - Банки заранее запускают сервисы "второй руки" - Банки запускают сервисы "второй руки" для защиты от мошенников — они позволяют назначить доверенное лицо (например, родственника), которое сможет отклонять потенциально рискованные операции. Подобная услуга стартовала в Т-Банке, похожий сервис имеется у Сбера, а в "Абсолюте" прорабатывают возможность его реализации. - Недостатки освещения: долги за электроэнергию выросли до 345 млрд - Повлияет ли это на отопительный сезон и почему просрочки увеличиваются из года в год - В России продолжает расти задолженность по оплате электроэнергии. На 1 октября 2024 года она составила почти 345 млрд рублей — это на 7% больше, чем в начале года, следует из документов Минстроя. - Пылью поросло: частицы из космоса помогут найти следы межзвездных комет - Как внеземное вещество раскрывает тайны Вселенной и дает знания о новых материалах - В России предложили метод, который поможет найти следы межзвездных комет. Способ основан на изучении космической пыли, оседающей на Землю. В этих микрочастицах ученые обнаруживают структуры, которые не характерны для объектов Солнечной системы. - Дело вируса - Зимний всплеск заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря - Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ зафиксировано в 11 российских городах, сообщили в НИИ гриппа. Острая ситуация наблюдается, в частности, во Владивостоке, Барнауле, Брянске и Воронеже. А по данным Роспотребнадзора, основная доля заболеваемости приходится на Московский регион и Петербург. -Голод детства: каждый четвертый ребенок в Гаити страдает от недоедания - В UNICEF рассказали "Известиям" о ситуации в государстве, охваченном политическим кризисом с 2021 года - Более 3 млн детей из Гаити потребовалась гуманитарная помощь в 2024 году: каждый четвертый ребенок в карибском государстве страдает от недоедания, рассказали "Известиям" в UNICEF (ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН). - Выгодное одолжение: производителям станков для электронной базы снизят страховые взносы - Как еще власти могут поддержать компании в условиях санкций и дорогих кредитов - Производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, с 1 января 2025 года будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. - Смотрят в оба: как россиян атакуют при помощи программ для сталкинга - В 2024 году с подобной слежкой столкнулось на 25% больше людей - За 10 месяцев 2024 года число россиян, столкнувшихся с программами для сталкинга, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — об этом предупредили в "Лаборатории Касперского". -Улица против мечты: что происходит на грузинском майдане - Оппозиция бунтует почти неделю, власть отказывается от перевыборов - В Грузии продолжает бушевать политический кризис, разгоревшийся из-за того, что правительство ввело мораторий на переговоры о вступлении в ЕС. Пятый день в центре Тбилиси идут уличные митинги, появляются и другие тревожные для власти сигналы. - Дорогой пробег: кредиты на поддержанные авто выплачивают на год дольше, чем на новые - Разница в сроках достигла исторического максимума - Средний срок автокредитования на подержанные автомобили увеличился до 78 месяцев. Это ровно на год больше, чем в случае с кредитами на новые авто. Разница в сроках оказалась на историческом максимуме. - Игра началась: что стоит за отчетом о происхождении COVID - Республиканцы делают первый шаг к началу нового противостояния - Комитет Палаты представителей по вопросам COVID-19 опубликовал доклад, посвященный проблемам происхождения и лечения заболевания. В нем указывается, что в Уханьском институте вирусологии на деньги американских некоммерческих организаций и агентств, входящих в национальную систему здравоохранения, проводились исследования по модификации вируса. - Голубой и розовый: зачем традиционная британская марка меняет ценности - Марку Jaguar могут готовить к продаже - Jaguar менее чем за месяц сумел удивить несколько раз. Сначала провокационным рекламным роликом и ребрендингом, в ходе которого марка отказалась от кошачьей головы на эмблеме. Потом и цветами своего нового люксового концепта Type 00 — розовым и голубым.

рф

украина

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, украина, южная корея, владимир путин, михаил мишустин, юн сок ёль, верховный суд, госдума, лдпр