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Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря - 04.12.2024, ПРАЙМ
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T05:54+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"Арктическая экспедиция стартует в конце декабря и пройдет в два этапа. Первый - по девяти северным регионам в формате эстафеты и составит более 12 тысяч километров. Второй – состоится на континентальной части Чукотского автономного округа протяженностью около 2,5 тысячи километров", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Куренков уточнил, что свыше 300 сотрудников МЧС России, субъектов и муниципальных спасательных служб и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности и ледовой поверхности, по бездорожью и зимникам, в полной автономности.
"В колоннах пойдут в том числе разработчики, откликнувшиеся на предложение принять непосредственное участие и протестировать новые образцы своей техники и оборудования в сложных условиях. Старт будет дан в Мурманске, а завершится мероприятие на Чукотке", - добавили в ведомстве.
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Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МУРМАНСК, МЧС
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"Арктическая экспедиция стартует в конце декабря и пройдет в два этапа. Первый - по девяти северным регионам в формате эстафеты и составит более 12 тысяч километров. Второй – состоится на континентальной части Чукотского автономного округа протяженностью около 2,5 тысячи километров", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Куренков уточнил, что свыше 300 сотрудников МЧС России, субъектов и муниципальных спасательных служб и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности и ледовой поверхности, по бездорожью и зимникам, в полной автономности.
"В колоннах пойдут в том числе разработчики, откликнувшиеся на предложение принять непосредственное участие и протестировать новые образцы своей техники и оборудования в сложных условиях. Старт будет дан в Мурманске, а завершится мероприятие на Чукотке", - добавили в ведомстве.