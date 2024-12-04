Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/ekspeditsija-853305342.html
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря - 04.12.2024, ПРАЙМ
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T05:54+0300
2024-12-04T05:54+0300
экономика
общество
россия
москва
рф
мурманск
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853305342.jpg?1733280883
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале. "Арктическая экспедиция стартует в конце декабря и пройдет в два этапа. Первый - по девяти северным регионам в формате эстафеты и составит более 12 тысяч километров. Второй – состоится на континентальной части Чукотского автономного округа протяженностью около 2,5 тысячи километров", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Куренков уточнил, что свыше 300 сотрудников МЧС России, субъектов и муниципальных спасательных служб и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности и ледовой поверхности, по бездорожью и зимникам, в полной автономности. "В колоннах пойдут в том числе разработчики, откликнувшиеся на предложение принять непосредственное участие и протестировать новые образцы своей техники и оборудования в сложных условиях. Старт будет дан в Мурманске, а завершится мероприятие на Чукотке", - добавили в ведомстве.
москва
рф
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, рф, мурманск, мчс
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МУРМАНСК, МЧС
05:54 04.12.2024
 
Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря

Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"Арктическая экспедиция стартует в конце декабря и пройдет в два этапа. Первый - по девяти северным регионам в формате эстафеты и составит более 12 тысяч километров. Второй – состоится на континентальной части Чукотского автономного округа протяженностью около 2,5 тысячи километров", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Куренков уточнил, что свыше 300 сотрудников МЧС России, субъектов и муниципальных спасательных служб и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности и ледовой поверхности, по бездорожью и зимникам, в полной автономности.
"В колоннах пойдут в том числе разработчики, откликнувшиеся на предложение принять непосредственное участие и протестировать новые образцы своей техники и оборудования в сложных условиях. Старт будет дан в Мурманске, а завершится мероприятие на Чукотке", - добавили в ведомстве.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАРФМУРМАНСКМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала