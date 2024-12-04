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Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря

Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря - 04.12.2024, ПРАЙМ

Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря

Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T05:54+0300

2024-12-04T05:54+0300

2024-12-04T05:54+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Арктическая экспедиция МЧС России стартует в конце декабря, сообщает МЧС в Telegram-канале. "Арктическая экспедиция стартует в конце декабря и пройдет в два этапа. Первый - по девяти северным регионам в формате эстафеты и составит более 12 тысяч километров. Второй – состоится на континентальной части Чукотского автономного округа протяженностью около 2,5 тысячи километров", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Куренков уточнил, что свыше 300 сотрудников МЧС России, субъектов и муниципальных спасательных служб и более 120 единиц специальной техники преодолеют маршруты по заснеженной малоориентированной местности и ледовой поверхности, по бездорожью и зимникам, в полной автономности. "В колоннах пойдут в том числе разработчики, откликнувшиеся на предложение принять непосредственное участие и протестировать новые образцы своей техники и оборудования в сложных условиях. Старт будет дан в Мурманске, а завершится мероприятие на Чукотке", - добавили в ведомстве.

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общество , россия, москва, рф, мурманск, мчс