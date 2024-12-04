https://1prime.ru/20241204/elektromobil-853319550.html

В России начнут выпускать компактный электромобиль отечественной разработки

В России начнут выпускать компактный электромобиль отечественной разработки - 04.12.2024, ПРАЙМ

В России начнут выпускать компактный электромобиль отечественной разработки

Калининградский завод "Автотор" будет выпускать компактные электрокары в 2025 году, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя председателя совета директоров... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:23+0300

2024-12-04T14:23+0300

2024-12-04T14:23+0300

экономика

авто

автотор

калининград

производство электромобилей

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" будет выпускать компактные электрокары в 2025 году, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя председателя совета директоров "Автотор Холдинга" Александра Сорокина.По его словам, "Автотор" совместно с Московским Политехом разработали компактный электромобиль и сейчас он проводятся испытания. Запуск серийного производства запланирован на второй-третий квартал следующего года, сообщил он.Сорокин не стал раскрывать технические характеристики новой модели и сроки ее появления на рынкеОтмечается, что ориентировочная стоимость машины составит один миллион рублей, но в данную сумму не входит стоимость батареи, которую будут предоставлять в лизинг. Топ-менеджер рассказал, что "покупатель не будет за нее платить, а станет выплачивать небольшие платежи во время зарядок". При этом как только батарея не сможет принимать более 70% заряда, ее заменят на новую, а подержанный аккумулятор можно будет использовать в стационарных источниках энергии, добавил он.

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авто, автотор, калининград, производство электромобилей