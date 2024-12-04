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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAАА

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAАА - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAАА

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAАА со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:54+0300

2024-12-04T19:54+0300

2024-12-04T19:54+0300

экономика

россия

бизнес

ингосстрах

эксперт ра

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAАА со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании СПАО "Ингосстрах" на уровне ruAAА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. "Эксперт РА" отмечает, что рейтинг кредитоспособности "Ингосстраха" обусловлен высокими размерными характеристиками компании и положением на рынке, высокой оценкой страхового бизнеса, сильными финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса. "Эксперт РА" считает, что у "Ингосстраха" положительное влияние на рейтинг компании оказывают высокие показатели рентабельности капитала (33,1% в годовом выражении за 9 месяцев 2024 года). Агентство хорошо оценивает надежность перестраховочной защиты компании, при этом отмечает, что компания принимает крупные риски на страхование и на собственном удержании оставляет незначительную их часть. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев. СПАО "Ингосстрах" - российская страховая компания, которая работает преимущественно на внутреннем рынке и занимает четвертое место по объему совокупной страховой премии за 2023 год, по данным Банка России. Основными направлениями деятельности компании являются страхование гражданской ответственности автовладельцев, страхование каско автомобилей, а также страхование имущества юридических лиц.

https://1prime.ru/20241130/reyting-853221379.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, ингосстрах, эксперт ра