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"Казмунайгаз" не рассматривает покупку доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт"
"Казмунайгаз" не рассматривает покупку доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт" - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" не рассматривает покупку доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт"
Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) не рассматривает покупку доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии, сообщает в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T21:03+0300
2024-12-04T21:03+0300
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АСТАНА, 4 дек - ПРАЙМ. Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) не рассматривает покупку доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. "В настоящее время АО "НК "Казмунайгаз" вариант покупки доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии не рассматривает", - говорится в сообщении казахстанского минэнерго. В ведомстве добавили, что КМГ имеет собственный НПЗ "Ромпетрол" в Румынии, который обеспечивается нефтью из ресурсов "Казмунайгаза". Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что РФ и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ "Шведт" в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстаном нефти на этот завод. Путин подчеркнул, что Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти", при этом компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался. Поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) на НПЗ города Шведт начались в феврале 2023 года. В конце ноября минэнерго Казахстана завило, что объем поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" в этом году составит 1,4 миллиона тонн. По договору объем поставок в 2024 году должен был составить 1,2 миллиона тонн. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными - 1,2 миллиона тонн, сообщало минэнерго.
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германия, казахстан, нефть, роснефть, казмунайгаз
Экономика, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть, Роснефть, Казмунайгаз
"Казмунайгаз" не рассматривает покупку доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт"
Минэнерго Казахстана: КМГ не рассматривает покупку доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт"
АСТАНА, 4 дек - ПРАЙМ. Казахстанский нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) не рассматривает покупку доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
"В настоящее время АО "НК "Казмунайгаз" вариант покупки доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии не рассматривает", - говорится в сообщении казахстанского минэнерго.
В ведомстве добавили, что КМГ имеет собственный НПЗ "Ромпетрол" в Румынии, который обеспечивается нефтью из ресурсов "Казмунайгаза".
Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что РФ и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ "Шведт" в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстаном нефти на этот завод. Путин подчеркнул, что Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти", при этом компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.
Поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) на НПЗ города Шведт начались в феврале 2023 года.
В конце ноября минэнерго Казахстана завило, что объем поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" в этом году составит 1,4 миллиона тонн. По договору объем поставок в 2024 году должен был составить 1,2 миллиона тонн. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными - 1,2 миллиона тонн, сообщало минэнерго.
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