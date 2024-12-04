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Компания в Гонконге добивается прекращения правовой охраны бренда Bershka
Компания в Гонконге добивается прекращения правовой охраны бренда Bershka - 04.12.2024, ПРАЙМ
Компания в Гонконге добивается прекращения правовой охраны бренда Bershka
Зарегистрированная в Гонконге компания Multigoods Production Limited в Суде по интеллектуальным правам (СИП) добивается прекращения правовой охраны на... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T06:52+0300
2024-12-04T06:52+0300
2024-12-04T06:52+0300
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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Зарегистрированная в Гонконге компания Multigoods Production Limited в Суде по интеллектуальным правам (СИП) добивается прекращения правовой охраны на территории России известного бренда одежды Bershka, принадлежащего испанской Inditex, следует из опубликованных материалов суда.
Multigoods Production просит отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, поскольку они, как полагает истец, в России не используются больше трех лет.
Иск поступил в суд в июле, очередные предварительные слушания по нему назначены на январь. Предыдущее заседание в ноябре суд отложил "в связи с необходимостью предоставления сторонам дополнительного времени для проведения переговоров и предоставления дополнительных процессуальных документов".
Международные знаки были зарегистрированы группой Inditex для большого количества классов товаров и одного класса услуг, включающего рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, продвижение товаров и т.п., в 2000 и 2007 годах, российский – в 2004-м. Один из международных знаков действует сейчас до 2027 года, другой – до 2030-го, российский – до 2033-го.
Multigoods Production, которая, по данным "Коммерсанта", производит электронику под брендами Supra и Orion, с мая этого года подала в СИП порядка двадцати исков к известным иностранным компаниям, в том числе Nokia, Michelin, Victoria's Secret, Jaguar Land Rover, Hugo Boss, с требованием аннулировать их бренды в России. Иски пока не рассмотрены.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, была основана в 1985 году. Владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В апреле 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
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бизнес, россия, москва, гонконг, рф, inditex, bershka, zara
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ГОНКОНГ, РФ, Inditex, Bershka, Zara
Компания в Гонконге добивается прекращения правовой охраны бренда Bershka
Компания Multigoods Production добивается прекращения правовой охраны Bershka в России
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Зарегистрированная в Гонконге компания Multigoods Production Limited в Суде по интеллектуальным правам (СИП) добивается прекращения правовой охраны на территории России известного бренда одежды Bershka, принадлежащего испанской Inditex, следует из опубликованных материалов суда.
Multigoods Production просит отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, поскольку они, как полагает истец, в России не используются больше трех лет.
Иск поступил в суд в июле, очередные предварительные слушания по нему назначены на январь. Предыдущее заседание в ноябре суд отложил "в связи с необходимостью предоставления сторонам дополнительного времени для проведения переговоров и предоставления дополнительных процессуальных документов".
Международные знаки были зарегистрированы группой Inditex для большого количества классов товаров и одного класса услуг, включающего рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, продвижение товаров и т.п., в 2000 и 2007 годах, российский – в 2004-м. Один из международных знаков действует сейчас до 2027 года, другой – до 2030-го, российский – до 2033-го.
Multigoods Production, которая, по данным "Коммерсанта", производит электронику под брендами Supra и Orion, с мая этого года подала в СИП порядка двадцати исков к известным иностранным компаниям, в том числе Nokia, Michelin, Victoria's Secret, Jaguar Land Rover, Hugo Boss, с требованием аннулировать их бренды в России. Иски пока не рассмотрены.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, была основана в 1985 году. Владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В апреле 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).