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Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере

Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере - 04.12.2024, ПРАЙМ

Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano потеряла контроль над своим дочерним предприятием Somaïr в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:59+0300

2024-12-04T11:59+0300

2024-12-04T12:05+0300

экономика

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano потеряла контроль над своим дочерним предприятием Somaïr в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на коммюнике компании. "Orano заявила о потере операционного контроля над Somaïr в Нигере", - пишет агентство. Отмечается, что французская компания планирует отставить свои права в компетентных инстанциях. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты. Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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