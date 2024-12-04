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Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере
Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере - 04.12.2024, ПРАЙМ
Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano потеряла контроль над своим дочерним предприятием Somaïr в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:59+0300
2024-12-04T12:05+0300
экономика
франция
нигер
уран
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano потеряла контроль над своим дочерним предприятием Somaïr в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на коммюнике компании. "Orano заявила о потере операционного контроля над Somaïr в Нигере", - пишет агентство. Отмечается, что французская компания планирует отставить свои права в компетентных инстанциях. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты. Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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франция, нигер, уран
Экономика, ФРАНЦИЯ, НИГЕР, уран
11:59 04.12.2024 (обновлено: 12:05 04.12.2024)
 
Французская Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" в Нигере

Reuters: Orano потеряла операционный контроль над "дочкой" Somaïr в Нигере

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano потеряла контроль над своим дочерним предприятием Somaïr в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на коммюнике компании.
"Orano заявила о потере операционного контроля над Somaïr в Нигере", - пишет агентство.
Отмечается, что французская компания планирует отставить свои права в компетентных инстанциях.
Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты.
Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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ЭкономикаФРАНЦИЯНИГЕРуран
 
 
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