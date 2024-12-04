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Путин поручил отслеживать динамику корпоративного кредитования в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил отслеживать динамику корпоративного кредитования в России
Путин поручил отслеживать динамику корпоративного кредитования в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил отслеживать динамику корпоративного кредитования в России
Президент России Владимир Путин поручил властям отслеживать динамику корпоративного кредитования в России, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Об... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:47+0300
2024-12-04T16:07+0300
экономика
россия
владимир путин
корпоративное кредитование
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил властям отслеживать динамику корпоративного кредитования в России, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Он отметил, что корпоративные кредиты растут и это значит, что инвестиционные планы компаний реализуются, а в сегменте розничных кредитов наблюдается определенное снижение."Собственно говоря, финансовые и экономические власти к этому и стремились. Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли, сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития", — сказал он.Путин добавил, что начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти. "Думаю, здесь в этой аудитории не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе тот результат, к которому мы и стремимся, в том числе и на путях сдерживания инфляции", — сказал глава государства.Путин в среду участвует в пленарной сессии пятнадцатого инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема — "Будущее капитала и капитал будущего".
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россия, владимир путин, корпоративное кредитование
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, корпоративное кредитование
15:47 04.12.2024 (обновлено: 16:07 04.12.2024)
 
Путин поручил отслеживать динамику корпоративного кредитования в России

Путин поручил властям отслеживать динамику корпоративного кредитования в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил властям отслеживать динамику корпоративного кредитования в России, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Он отметил, что корпоративные кредиты растут и это значит, что инвестиционные планы компаний реализуются, а в сегменте розничных кредитов наблюдается определенное снижение.
"Собственно говоря, финансовые и экономические власти к этому и стремились. Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли, сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития", — сказал он.
Путин добавил, что начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти.
"Думаю, здесь в этой аудитории не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе тот результат, к которому мы и стремимся, в том числе и на путях сдерживания инфляции", — сказал глава государства.
Путин в среду участвует в пленарной сессии пятнадцатого инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема — "Будущее капитала и капитал будущего".
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ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинкорпоративное кредитование
 
 
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