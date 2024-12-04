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В Минпромторге отметили стремительный подъем металлургической отрасли в ДНР

В Минпромторге отметили стремительный подъем металлургической отрасли в ДНР - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге отметили стремительный подъем металлургической отрасли в ДНР

Предприятия Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) второй год подряд демонстрируют значительный рост производства металлопродукции и выплавки стали -... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:55+0300

2024-12-04T18:55+0300

2024-12-04T18:55+0300

экономика

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металлургия

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Предприятия Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) второй год подряд демонстрируют значительный рост производства металлопродукции и выплавки стали - свыше 30%, общий объем производства в 2024 году составит более 3 миллионов тонн, что можно расценивать как стремительный подъем отрасли в ДНР, сообщили в Минпромторге РФ. "На сегодняшний день предприятия в контуре Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) второй год подряд демонстрируют значительный рост производства металлопродукции и выплавки стали - свыше 30%. Общий объем производства по итогам 2024 года составит свыше 3 млн тонн. Эти результаты с учетом обстановки в регионе можно расценивать как стремительный подъем отрасли в ДНР; но, безусловно, они окажут прямое влияние и на показатели металлургического комплекса всей страны", - говорится в сообщении министерства. В южном отделении государственного научного центра ЦНИИчермет им. И.П. Бардина прошло совещание по развитию металлургической промышленности ДНР при участии директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Ивана Маркова и председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. В рамках совещания определили дальнейший этап системного подхода по развитию металлургического комплекса новых регионов. "Так, крупным пилотным проектом станет кооперация ММК им. Ильича и ЮГМК в части производства аглодоменных материалов и стальной заготовки. Приоритетным направлением станет восстановление машиностроительного комплекса ММК им. Ильича: его запуск позволит в значительной степени обеспечить предприятия ЮГМК в запасных частях для выполнения масштабной программы капитальных ремонтов и инвестиций, а также обеспечит восстановление самого ММК им. Ильича", - добавили в Минпромторге.

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россия, днр, металлургия