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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза - 04.12.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 423,4 | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:44+0300

2024-12-04T18:44+0300

2024-12-04T18:44+0300

экономика

сша

запасы нефти в сша

добыча нефти в сша

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 423,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на один миллион баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 24,2 миллиона с 24,1 миллиона баррелей.Запасы бензина поднялись на 2,4 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 214,6 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 3,4 миллиона баррелей (на 2,9%) - до 118,1 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение на 2 миллиона баррелей.Согласно обзору, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 29 ноября, увеличился на 1,445 миллиона баррелей - до 391,807 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.Из обзора следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - до 13,513 миллиона баррелей в сутки.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,402 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,4 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,21 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,45 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 13 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,53 миллиона баррелей.

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