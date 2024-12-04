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РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе - 04.12.2024, ПРАЙМ
РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:33+0300
2024-12-04T14:33+0300
2024-12-04T14:33+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин. "Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии. Маршавин также отметил, что российская нефть стабильно поставляется в Пакистан, ведется работа по увеличению таких поставок."У нас есть стабильные поставки российской нефти в Пакистан. Все технические и финансовые вопросы оперативно решаются сторонами. Ведется работа по увеличению таких поставок и диверсификации товарных групп", – добавил он.Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.
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россия, нефть, пакистан
Экономика, РОССИЯ, Нефть, ПАКИСТАН
РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
Маршавин: РФ получила предложения от Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии.
Маршавин также отметил, что российская нефть стабильно поставляется в Пакистан, ведется работа по увеличению таких поставок.
"У нас есть стабильные поставки российской нефти в Пакистан. Все технические и финансовые вопросы оперативно решаются сторонами. Ведется работа по увеличению таких поставок и диверсификации товарных групп", – добавил он.
Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.
Пакистан возобновит импорт российской нефти