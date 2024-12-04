https://1prime.ru/20241204/rossija-853305989.html
Продажи новых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1%
Продажи новых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1%
Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до почти 121,9 тысячи машин, сообщается в | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T07:16+0300
2024-12-04T07:16+0300
2024-12-04T07:16+0300
бизнес
россия
москва
chery
geely
lada
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до почти 121,9 тысячи машин, сообщается в пресс-релизе агентства "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам ноября нынешнего года в нашей стране было реализовано 121 884 новых легковых машины, что на 11,1% больше, чем в том же месяце 2023-го", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерство на рынке сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в ноябре пришлось более 31% от общего объема продаж, что в количественном выражении составляет 37 854 проданных автомобилей. При этом доля Lada за год увеличилась чуть больше, чем на 1 процентный пункт.
Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, занявший второе место в рейтинге - его автомобили в ноябре разошлись тиражом в 15 427 единиц. Далее следуют еще три "китайца" - Chery (11 063 машины), Geely (10 151 машина) и Changan (6 261 машина). Шестое место занял белорусский Belgee с показателем 3 166 машин. В десятку также попали Omoda (2 860), "Москвич" (2 620), Jetour (2 598) и Jaecoo (2 144 машины). Российская марка оказалась в десятке лучших впервые в нынешнем году, добавило агентство.
Шесть из десяти марок, попавших в число лидеров рынка, продемонстрировали положительную динамику продаж в ноябре. А снижение продаж в этой десятке продемонстрировали Omoda (минус 30,7%), Changan (минус 5,3%), Geely (минус 3,8%) и Chery (минус 2,2%).
В итоге с начала года, за январь-ноябрь, в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль - на 54,1% больше, чем в январе-ноябре годом ранее. Здесь "в плюсе" находятся все бренды: наименьший рыночный рост зафиксирован у Omoda (на 21,2%), а наибольший - у Belgee (в 67,1 раза), подсчитал "Автостат".
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бизнес, россия, москва, chery, geely, lada, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Chery, Geely, Lada, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Продажи новых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1%
"Автостат": продажи новых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1%
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 11,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до почти 121,9 тысячи машин, сообщается в пресс-релизе агентства "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам ноября нынешнего года в нашей стране было реализовано 121 884 новых легковых машины, что на 11,1% больше, чем в том же месяце 2023-го", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерство на рынке сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в ноябре пришлось более 31% от общего объема продаж, что в количественном выражении составляет 37 854 проданных автомобилей. При этом доля Lada за год увеличилась чуть больше, чем на 1 процентный пункт.
Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, занявший второе место в рейтинге - его автомобили в ноябре разошлись тиражом в 15 427 единиц. Далее следуют еще три "китайца" - Chery (11 063 машины), Geely (10 151 машина) и Changan (6 261 машина). Шестое место занял белорусский Belgee с показателем 3 166 машин. В десятку также попали Omoda (2 860), "Москвич" (2 620), Jetour (2 598) и Jaecoo (2 144 машины). Российская марка оказалась в десятке лучших впервые в нынешнем году, добавило агентство.
Шесть из десяти марок, попавших в число лидеров рынка, продемонстрировали положительную динамику продаж в ноябре. А снижение продаж в этой десятке продемонстрировали Omoda (минус 30,7%), Changan (минус 5,3%), Geely (минус 3,8%) и Chery (минус 2,2%).
В итоге с начала года, за январь-ноябрь, в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль - на 54,1% больше, чем в январе-ноябре годом ранее. Здесь "в плюсе" находятся все бренды: наименьший рыночный рост зафиксирован у Omoda (на 21,2%), а наибольший - у Belgee (в 67,1 раза), подсчитал "Автостат".