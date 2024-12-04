https://1prime.ru/20241204/rubl-853320319.html

Рубль усиливает рост к юаню на Мосбирже

Рубль усиливает рост к юаню на Мосбирже - 04.12.2024, ПРАЙМ

Рубль усиливает рост к юаню на Мосбирже

Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта продолжает сползать в направлении психологического уровня 14 рублей, следует из... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:41+0300

2024-12-04T14:41+0300

2024-12-04T14:41+0300

китайский юань

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта продолжает сползать в направлении психологического уровня 14 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.21 мск снижается на 23 копейки - до 14,21 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 50,7 миллиарда рублей. Обстановка на российском валютном рынке выглядит достаточно комфортной для рубля, что предполагает сохранение плавной тенденции к снижению валютных курсов, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. По его словам, ключевым фактором поддержки рубля выступает большая устойчивость предложения инвалюты. "В то же время возможности спроса на валюту выглядят ограниченными, с одной стороны, ввиду недавних американских санкций, затруднивших проведение и исходящих трансграничных платежей, с другой, - из-за традиционного сокращения потребления в начале года, что способствует, скорее, более сдержанному спросу со стороны импортеров. Диапазон 14-14,5 рубля по юаню сохранит свою актуальность в середине недели. Рассчитываю на движение курса к его нижней границе", - говорит Локтюхов. В свою очередь Владислав Антонов из BitRiver охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как сдержанную стабилизацию рубля на фоне потенциального ужесточения монетарной политики и настороженных ожиданий на нефтяном рынке. "Среда должна показать, насколько изменился дисбаланс между спросом и предложением после высказываний президента Владимира Путина в отношении рубля. Не первый раз рубль разворачивается, как только он обращает внимание на динамику курса рубля. Теперь понятно, что слово президента является самым мощным инструментом для стабилизации рубля", - добавил аналитик.

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биржевые торги, мосбиржа, юань