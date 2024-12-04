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В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине
В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине
Россия готова будет рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но не отступится от своих базовых национальных интересов,... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:02+0300
2024-12-04T18:02+0300
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сергей рябков
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова будет рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но не отступится от своих базовых национальных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - сказал он в интервью CNN.По его словам, на данный момент никаких прямых предложений от команды Трампа или от него лично по Украине России не поступало. Мы только видели то, что было сказано публично отдельными людьми из его окружения", - сказал он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
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украина, дональд трамп, сша, сергей рябков, джо байден, cnn
УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Сергей Рябков, Джо Байден, CNN
18:02 04.12.2024
 
В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине

Рябков: Россия может рассмотреть идеи Трампа по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова будет рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но не отступится от своих базовых национальных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - сказал он в интервью CNN.
По его словам, на данный момент никаких прямых предложений от команды Трампа или от него лично по Украине России не поступало.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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Мы только видели то, что было сказано публично отдельными людьми из его окружения", - сказал он.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
 
УКРАИНАДональд ТрампСШАСергей РябковДжо БайденCNN
 
 
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