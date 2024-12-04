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Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из Сианя во Владивосток
Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из Сианя во Владивосток - 04.12.2024, ПРАЙМ
Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из Сианя во Владивосток
Авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из китайского Сианя во Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивостока. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T03:21+0300
2024-12-04T03:21+0300
2024-12-04T03:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из китайского Сианя во Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
"Сегодня в Международном аэропорту Владивосток состоялось торжественное открытие рейсов Hainan Airlines в Сиань. В знак запуска нового направления почетные гости - представители аэропорта и авиакомпании Hainan Airlines перерезали символическую красную ленточку. Гостей из Китая встречали пирогами и самоваром - символами традиционной русской культуры", - говорится в сообщении.
Рейсы в историческую столицу Китая авиаперевозчик будет выполнять на Boeing 737 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 25 минут. Стоимость билетов туда и обратно - от 11 тысяч рублей.
Сиань стал третьим направлением после Даляня и Пекина, открытым китайским перевозчиком Hainan Airlines из Владивостока.
Сиань – один из древнейших городов, столица провинции Шэньси.
Направление в Китай остается самым востребованным из международных у пассажиров аэропорта. За 11 месяцев 2024 года пассажиропоток в КНР составил 223 тысячи человек, что превышает показатель аналогичного периода 2023 года почти в шесть раз, отмечает авиаузел.
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Бизнес, Владивосток, КИТАЙ, Пекин, Hainan Airlines, Boeing 737, Boeing 737 MAX
Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из Сианя во Владивосток
Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из Сианя во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из китайского Сианя во Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
"Сегодня в Международном аэропорту Владивосток состоялось торжественное открытие рейсов Hainan Airlines в Сиань. В знак запуска нового направления почетные гости - представители аэропорта и авиакомпании Hainan Airlines перерезали символическую красную ленточку. Гостей из Китая встречали пирогами и самоваром - символами традиционной русской культуры", - говорится в сообщении.
Рейсы в историческую столицу Китая авиаперевозчик будет выполнять на Boeing 737 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 25 минут. Стоимость билетов туда и обратно - от 11 тысяч рублей.
Сиань стал третьим направлением после Даляня и Пекина, открытым китайским перевозчиком Hainan Airlines из Владивостока.
Сиань – один из древнейших городов, столица провинции Шэньси.
Направление в Китай остается самым востребованным из международных у пассажиров аэропорта. За 11 месяцев 2024 года пассажиропоток в КНР составил 223 тысячи человек, что превышает показатель аналогичного периода 2023 года почти в шесть раз, отмечает авиаузел.